Michael K. Williams, star di The Wire e Lovecraft Country, muore a 54 anni

L'attore trovato senza vita nel suo appartamento a Brooklyn. Si sospetta un'overdose.

Il piccolo schermo e il suo affezionato popolo piangono un'altra devastante perdita. Michael K. Williams, attore reso celebre dal ruolo del cane sciolto Omar Little nella memorabile The Wire, oltre che dal suo enorme talento riconosciuto da cinque nomination all'Emmy, l'ultima delle quali all'edizione di quest'anno per Lovecraft Country, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Brooklyn. Aveva 54 anni.

Un portavoce del Dipartimento di Polizia di New York ha riferito che il rinvenimento da parte del nipote è avvenuto intorno alle due del pomeriggio di lunedì. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli, né hanno accennato a una possibile causa della morte, ma secondo il New York Post e il Daily News, nell'appartamento di Williams - che in passato, da ragazzo, aveva combattuto contro la dipendenza da droghe - sono stati trovati oggetti che fanno pensare all'assunzione di stupefacenti. "È con profondo dolore che la famiglia annuncia la scomparsa dell'attore nominato agli Emmy Michael Kenneth Williams", ha detto un rappresentate alla stampa. "Chiedono di rispettare la loro privacy mentre piangono questa perdita insormontabile".

La carriera di Michael K. Williams

Nato a Brooklyn, Williams aveva iniziato la sua carriera artistica come ballerino. Dopo essere stato in tournée con Madonna e George Michael, si era dedicato alla recitazione, lavorando a teatro per la prestigiosa National Black Theatre Company e al Mel Williams' Theater for a New Generation. La prima volta in una serie tv era stata nel 2001, in un episodio de I Soprano, ruolo che aveva inaugurato quello che sarebbe diventato una sorta di sodalizio con la rete via cavo HBO. L'anno successivo si era unito al cast di The Wire, che grazie anche al suo contributo si sarebbe affermata come la miglior serie drammatica mai prodotta. Nei panni del minaccioso ma carismatico rapinatore omosessuale Omar Little, il terrore di Baltimora Ovest anche per quella lunga cicatrice che gli solcava il volto, taglio che Williams si era procurato durante una rissa in un bar a New York City il giorno del suo 25esimo compleanno, era riuscito a toccare il tetto di Hollywood, sebbene il primo riconoscimento importante era arrivato solo diversi anni dopo, per il ruolo del marito della cantante blues Bessie Smith nell'omonimo film tv. "La gente non mi chiamava nemmeno Mike, mi chiamavano Omar", aveva detto una volta Williams. "Questo si mescolava con la mia crisi d'identità e la mia dipendenza - e non era un buon mix. Ho dovuto smettere di cercare di essere Omar ed essere solo Mike".

Omar Little è considerato uno dei più grandi personaggi televisivi di tutti i tempi. Ma per HBO Williams era stato anche il gangster Chalky White in Boardwalk Empire, il detenuto Freddy Knight nella miniserie The Night Of, per quale aveva ottenuto una seconda nomination all'Emmy appena due anni dopo la prima per Bessie, e lo scorso anno Montrose Freeman nel drama horror Lovecraft Country, per il quale era nuovamente in corsa per l'Emmy come miglior attore non protagonista in un drama (e ci sono buone possibilità che sia proprio lui a vincere, finalmente). Aveva recitato inoltre in When They See Us, pluripremiata miniserie Netflix sul razzismo, e come Leonard Pine, un afroamericano gay veterano del Vietnam dal carattere forte, migliore amico di Hap Collins, nella serie basata sui romanzi di Joe R. Lansdale Hap and Leonard. Al cinema lo si ricorda invece in Gone Baby Gone, L'incredibile Hulk, Brooklyn's Finest, 12 anni schiavo e il poco fortunato Assassin's Creed.

Il ricordo dei colleghi

"Siamo devastati nell'apprendere della scomparsa di Michael Kenneth Williams, membro della famiglia HBO da oltre 20 anni", ha dichiarato la rete in un comunicato. "Mentre il mondo è consapevole dei suoi immensi talenti di artista, noi conoscevamo Michael come un caro amico amato da tutti coloro che avevano il privilegio di lavorare con lui. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia per questa perdita incommensurabile".

Wendell Pierce, che ha recitato con lui in The Wire come il detective William 'Bunk' Moreland, ha scritto su Twitter: "La profondità del mio amore per questo fratello può essere eguagliata solo dalla profondità del mio dolore nell'apprendere della sua perdita. Era un uomo dal talento immenso con la capacità di dare voce alla condizione umana ritraendo la vita di coloro la cui umanità era raramente elevata finché lui non ha raccontato la loro verità". "Non ho mai incontrato un essere vivente più amorevole, premuroso e bello. Un vero amico e grande attore", ha detto invece Giancarlo Esposito, che con Williams ha lavorato in due occasioni nel corso degli anni. "Mi mancherai per sempre, mio adorato fratello. Buona fortuna".

Foto: Chris Pizzello (Invasion, Associated Press)