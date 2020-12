Michael Douglas e Christoph Waltz saranno Reagan e Gorbachev in una miniserie

News Serie TV

Il progetto è prodotto da Paramount TV Studios e diretto da James Foley.

Paramount TV Studios arruola due grandi attori per due importanti personaggi storici: Michael Douglas e Christoph Waltz hanno firmato per interpretare rispettivamente Ronald Reagan e Mikahil Gorbachev in una miniserie prodotta da Paramount TV Studios e ancora senza una rete o un servizio di video in streaming di riferimento. Considerati gli interpreti e il soggetto, tuttavia, probabilmente non ci vorrà molto prima che la serie venga acquistata.

Reagan & Gorbachev: I primi dettagli della miniserie

La serie, intitolata proprio Reagan & Gorbachev, è scritta da B. Garida sulla base del libro Reagan at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War di Ken Adelman, direttore del controllo degli armamenti di Reagan, ed è diretta dal regista di Billions e House of Cards James Foley. Al centro del racconto ci sarà il cosiddetto vertice di Reykjavík, l'incontro decisivo tra l'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il leader sovietico Gorbachev che si svolse in Islanda nel 1986. Quel vertice, al quale partecipò anche lo stesso Adelman, doveva essere un formale incontro di 48 ore e si prefiggeva la riduzione delle testate nucleari tra le due superpotenze. Tuttavia si rivelò molto più importante, perché finì per gettare le basi per un accordo globale sul controllo degli armamenti che venne raggiunto l'anno successivo e che portò, di fatto, alla fine della Guerra Fredda. La serie, dunque, secondo Deadline, racconterà "il fine settimana che ha cambiato il mondo" offrendo un ritratto onesto e ravvicinato di Reagan in uno dei momenti più importanti e impegnativi della sua presidenza.

