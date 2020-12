Mi hanno sputato nel milkshake: trailer del pilota della serie di Carolina Cavalli in 1a visione su Rai3 e RaiPlay

News Serie TV

Il 27 dicembre, in seconda serata su Rai3 e in streaming su RaiPlay, verrà mostrato il pilota di una serie nata dalla collaborazione tra Rai Fiction e Premio Solinas finalizzata alla scoperta di nuovi talenti.

Si chiama Mi hanno sputato nel milkshake, ed è il pilota di serie scritto da una giovane autrice di nome Carolina Cavalli, che con il suo lavoro ha vinto il Premio Solinas EXPERIMENTA SERIE, concorso nato dalla collaborazione tra Premio Solinas e Rai Fiction che dà accesso a un percorso di alta formazione per la selezione e lo sviluppo di progetti innovativi di racconto seriale, finalizzati alla realizzazione di un pilota di serie.

Mi hanno sputato nel milkshake racconta in modo ironico e contemporaneo la crisi dei 25 anni, quando si ha l’impressione di essere sospesi e allo stesso tempo in ritardo su tutto, anche se non si sa per cosa, mescolando la tradizione americana del cinema mumblecore e indi con elementi assurdi e pop, che citano le sitcom anni ’90.

Un dramedy al femminile ambientata nella Milano del 2010 in cui la protagonista, Siri (Aurora Ruffino), tenta di trascinarsi fuori da quel periodo, cercando soluzioni che la adeguino alla realtà, comunque ostile per lei, così spaesata e inadeguata, come gli altri personaggi che la circondano: la sua coinquilina Tea (Francesca Agostini), l’amica Momo (Sara Mondello), il su ex Seba (Dario Aita), il suo nuovo flirt, Dj Stomale (Matteo Olivetti), ma anche gli adulti, come il suo Capo (Giampiero Judica) o la sua psicologa in perenne conflitto con la figlia (Valentina Carnelutti, in scena con sua figlia Nila Prisco).

Clicca qui per vedere il trailer di Mi hanno sputato nel milkshake

Mi hanno sputato nel milkshake è uno spaccato della generazione cresciuta negli anni ’90, nostalgica di quel periodo oggi diventato mitico. Un pastiche vintage di una quotidianità familiare, in una quasi metropoli occidentale, popolata di quasi adulti, che quasi vivono e cercano di risolvere uno strano fastidio che li accompagna in ogni momento. Un rumore di fondo che non li molla e che cercano di esorcizzare con strane ossessioni che sono solo il sintomo di un’ansia più grande e generalizzata, come quella di Siri per il barista che a suo dire la odia e la perseguita.

Mi hanno sputato nel milkshake è prodotto da Rai Fiction, Premio Solinas e Tapeless Film con la regia di Beppe Tufarulo e Carolina Cavalli.