Mercoledì Addams non ride mai, ma Jenna Ortega sì: Ecco i blooper della serie Netflix

Un video dietro le quinte della serie diretta da Tim Burton mostra alcuni divertenti retroscena e le irresistibili papere sul set.

In Mercoledì, la serie Netflix incentrata sulle avventure adolescenziali della giovane Mercoledì Addams presso la Nevermore Academy, non vediamo mai Jenna Ortega ridere. D'altronde, come ci insegna la serie, "è triste chi nasce di mercoledì" e triste e perennemente accigliata deve essere la protagonista della serie. Eppure la brava attrice che interpreta Mercoledì si è divertita molto sul set della serie, come mostra questo video che racchiude gag, errori e divertenti retroscena accaduti durante le riprese.





Mercoledì e la bravura di Jenna Ortega

Nella serie, ideata da Alfred Gough e Miles Millar e diretta in parte da Tim Burton, Jenna Ortega ha saputo magistralmente entrare nei panni del suo personaggio, rispettando le curiose richieste che le hanno fatto gli showrunner e i registi. Tra queste, lo ricordiamo, non sbattere mai le palpebre per sembrare più inquietante. Per la maggior parte del tempo, inoltre, Mercoledì resta accigliata e inespressiva sfoderando per la verità un sorriso in una sola occasione, cioè quando vede suo zio Fester la prima volta. Nel video che vedete sopra, però, vediamo l'attrice divertirsi molto e sorridere spesso. Addirittura la clip cattura un momento in cui Ortega colpisce accidentalmente con una torcia la sua collega Emma Meyers, l'interprete di Enid.

Mercoledì: Ci sarà una seconda stagione?

Mercoledì non è stata ancora rinnovata ufficialmente da Netflix per una seconda stagione. Considerato l'immediato successo (la serie ha superato un record detenuto finora da Stranger Things 4 diventando la serie di Netflix più vista nella prima settimana dall'uscita), è assai probabile che il servizio di video in streaming confermi un secondo ciclo di episodi. Inoltre, i co-showrunner hanno già accennato a un progetto che comprenderebbe tre o quattro stagioni in totale, quindi è evidente che si sta già lavorando a un seguito.