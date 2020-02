Melissa Leo protagonista del crime drama della FOX Blood Relative

News Serie TV

L'attrice premio Oscar interpreterà un'esperta di genealogia genetica.

L'attrice premio Oscar Melissa Leo (The Fighter) ha ottenuto il ruolo di protagonista in Blood Relative, una delle serie tv di cui la rete americana FOX ha ordinato la produzione dell'episodio pilota mentre lavora per strutturare l'offerta della stagione televisiva 2020-21.

Scritta da Chris Levinson (Law & Order) e dal giornalista e autore James Renner basandosi su un articolo di quest'ultimo pubblicato dal Cleveland Scene, Blood Relative si presenta come un crime drama che parla della genealogia genetica come del miglior nuovo strumento al servizio della scienza forense. Lo sa bene Louise Kelly, il personaggio interpretato dalla Leo, una donna dall'alto quoziente intellettivo la quale è in grado di rintracciare chiunque - persone senza identità, figli scomparsi, assassini in incognito e chiunque altro abbia un segreto - se in possesso di un campione di tessuto vitale con cui giocare. Sarcastica, sardonica, irritabile e conflittuale, Lou non ha tempo da perdere con le persone che non possono capire i suoi metodi. John, il fratello minore, non è uno di questi. È collaborando con lui per risolvere i casi più difficili che i segreti del loro passato iniziano a emergere, minacciando il loro rapporto e l'eredità del padre come rispettato tenente, leader della comunità e brav'uomo. Forse, esattamente quello che renderà Lou libera.

Leo deve moltissimo alla tv così come quest'ultima deve molto a lei. Nel corso della sua carriera ha recitato in serie di successo quali Homicide, The L Word, Law & Order, Mildred Pierce e Treme, ed è stata premiata con l'Emmy per il suo ruolo da guest star in Louie. Più di recente è stata tra i volti di Wayward Pines e I'm Dying Up Here. L'attrice è stata scelta anche da HBO, di nuovo, per uno dei ruoli principali nella miniserie con Mark Ruffalo I Know This Much Is True.