Me contro Te: La famiglia reale 2 è su Prime Video, la nostra intervista con Luì e Sofì

News Serie TV

I creator più amati dai più piccoli tornano a palazzo nella seconda stagione de La famiglia reale: cosa combinano nei nuovi episodi? Lo abbiamo chiesto proprio ai due protagonisti.

Per la gioia dei più piccoli, da oggi 20 dicembre su Prime Video è disponibile la seconda stagione di Me contro Te: La famiglia reale, la serie che segue le avventure degli amatissimi youtuber e creator Luì e Sofì mentre sono a palazzo e si divertono con i nipoti della regina. Nei nuovi episodi i due protagonisti, dopo un viaggio in giro per il mondo, tornano tra le stanze dello splendido castello e assistono a nuove, divertenti peripezie. In una location davvero regale, abbiamo preso un tè con la regina e incontrato proprio gli inarrestabili Me contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, che ci hanno parlato della nuova stagione, del loro rapporto con i giovani fan, dei progetti futuri e di molto altro. Guardate qui sotto la nostra video intervista esclusiva.



Guarda Me contro Te: La famiglia reale su Prime Video





Me contro Te: La famiglia reale, la trama della seconda stagione

La famiglia reale la serie è diretta da Gianluca Leuzzi, prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros. Entertainment Italia e Me Contro Te, in collaborazione con Prime Video. Nei nuovi episodi Sofì e Luì, dopo il loro viaggio, ritornano al palazzo reale con i nipoti della regina: Emma è la solita irriverente, disprezza tutto ciò che riguarda il mondo dei reali e si diverte a scatenarsi con la sua batteria, Tronaldo è sempre più preso dalle sue giocate a bocce con i suoi amici anziani mentre Divina è riuscita nel suo intento di diventare un'influencer famosa, così al castello arriva anche Irene, la sua assistente, una ragazza dolce e gentile amante dei fumetti. Dario e Cornelia che continuano a prendersi cura del castello hanno assunto un aiuto cuoco, Milo, un ragazzo simpaticissimo, ma che si rivelerà un gran pasticcione.