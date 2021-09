Mayor of Kingstown: Jeremy Renner "piega" la legge nel trailer della nuova serie tv

News Serie TV

Annunciati inoltre altri 12 membri del cast, inclusi Aidan Gillen, Michael Beach e Andrew Howard.

Non c'è solo la serie Marvel Hawkeye nell'autunno di Jeremy Renner. Dal 14 novembre, l'attore nominato all'Oscar sarà su Paramount+ con Mayor of Kingstown, un nuovo, ruvido drama che l'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan ha creato insieme con l'attore di quest'ultima Hugh Dillon, del quale il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer e annunciato altre 12 aggiunte al cast, incluse Aidan Gillen (Il Trono di Spade) e Michael Beach (S.W.A.T.).

La trama di Mayor of Kingstown

La serie racconta della famiglia McLusky, mediatori di potere a Kingstown, una piccola città del Michigan dove le strutture del sistema penitenziario federale, statale e privato costituiscono l'unica industria fiorente. Affrontando tematiche complesse come il razzismo sistemico, la corruzione e la disuguaglianza, la serie offre uno sguardo duro al tentativo di portare ordine e giustizia in una città che non ha nulla di tutto ciò. Renner interpreta Mike McLusky, il capo della famiglia e il "Sindaco di Kingstown". Kyle Chandler (Bloodline) e Dianne Wiest (In Treatment) lo affiancano con i ruoli del fratello maggiore Mitch, un faccendiere sia dentro che fuori il sistema penitenziario, e Mariam, la matriarca della famiglia McLusky.

Le nuove aggiunte al cast

Gillen e Beach, che raggiungono gli altri membri del cast annunciati precedentemente Pha'rez Lass, Tobi Bamtefa (Feel Good), Emma Laird, Derek Webster (NCIS: New Orleans), Taylor Handley (OC) e Dillon, interpreteranno rispettivamente Milo Sunter, un boss della mafia russa che sta scontando l'ergastolo nella prigione di massima sicurezza di Kingstown, e il capitano della polizia Kareem Moore. Si aggiungono Hamish Allan-Headley (City on a Hill) con il ruolo di Robert, uno S.W.A.T. della task force antidroga; James Jordan (Yellowstone) di Ed Simmons, una guardia carceraria; Nishi Munshi (Lethal Weapon) di Tracy McLusky, la moglie del più giovane dei fratelli McLusky, Kyle (Handley), che è agente di polizia a Kingstown; Nichole Galicia (Defiance) di Rebecca, l'assistente ferocemente leale di Mike; Andrew Howard (Perry Mason) di Duke, un ex detenuto e un membro chiave degli Ariani; Necar Zadegan (NCIS: New Orleans) di Evelyn Foley, assistente del procuratore distrettuale e uno dei mediatori di potere a Kingstown; Jason Kelley di Tim Weaver, un collega di Mike; Mandela Van Peebles (Radici) di Sam, una giovane guardia carceraria coinvolta in una situazione difficile; Rob Kirkland (Criminal Minds) di Walter, uno dei capitani della polizia locale; e Natasha Marc (The Good Lord Bird) di Cherry, una detenuta nel carcere femminile.