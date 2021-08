Mayor of Kingstown: Il teaser trailer della serie tv con Jeremy Renner, Kyle Chandler si unisce al cast

News Serie TV

La nuova serie tv dell'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan debutterà su Paramount+ il 14 novembre.

Paramount+ ha diffuso il primo teaser trailer di Mayor of Kingstown, nuova serie tv del creatore di Yellowstone Taylor Sheridan con protagonista la star del Marvel Cinematic Universe Jeremy Renner. In streaming dal 14 novembre, il drama coinvolgerà anche - lo si apprende solo in queste circostanze - il vincitore dell'Emmy per Friday Night Lights Kyle Chandler, in tv conosciuto anche per i suoi trascorsi in Bloodline e di recente al cinema con Godzilla vs. Kong.

La trama di Mayor of Kingstown e il ruolo di Kyle Chandler

Creata da Sheridan con l'attore di Yellowstone Hugh Dillon e prodotta a livello esecutivo anche da Renner e Antoine Fuqua, Mayor of Kingstown racconta della famiglia McLusky, mediatori di potere a Kingstown, una piccola città del Michigan dove le strutture del sistema penitenziario federale, statale e privato costituiscono l'unica industria fiorente. Affrontando tematiche complesse come il razzismo sistemico, la corruzione e la disuguaglianza, la serie offre uno sguardo duro al tentativo di portare ordine e giustizia in una città che non ha nulla di tutto ciò.

Renner interpreta il capo della famiglia, Mike McLusky. Chandler è invece il fratello maggiore di quest'ultimo, Mitch. Lui è un faccendiere sia dentro che fuori il sistema penitenziario in una città dove le carceri sono il motore economico della stessa. Nella serie recitano anche Dianne Wiest (In Treatment), Pha'rez Lass, Tobi Bamtefa (Feel Good), Emma Laird, Derek Webster (NCIS: New Orleans), Taylor Handley (OC) e lo stesso Dillon.