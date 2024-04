Maxton Hall: Data e trailer ufficiale dell'Elite inglese di Prime Video

News Serie TV

Tutti gli episodi del nuovo teen drama saranno disponibili in streaming dal 9 maggio.

Prime Video sta per portare sui teleschermi la sua versione di teen drama ambientato in una scuola elitaria dove una ragazza invisibile si scontra con i privilegi e l'arroganza dei suoi compagni ricchi. Non siamo nella spagnola Las Encinas di Elite, la serie di successo di Netflix prossima all'ottava e ultima stagione, ma nella britannica Maxton Hall. Disponibile con tutti gli episodi dal 9 maggio, l'omonima novità del servizio streaming, una creazione della stessa Daphne Ferraro che ha scritto alcuni episodi di Dark, si mostra in un intrigante trailer ufficiale.

Maxton Hall: La trama e il cast della serie tv

Basata su Save Me, primo romanzo della fortunatissima serie YA Save scritta da Mona Kasten, in Italia pubblicata da Sperling & Kupfer, Maxton Hall - Il mondo tra di noi racconta la storia di Ruby Beli (interpretata da Harriet Herbig-Matten), una studentessa della prestigiosa scuola privata Maxton Hall la cui vita si complica quando viene involontariamente a conoscenza di un incredibile segreto. L'arrogante erede milionario James Beaufort (Damian Hardung, Come vendere droga online (in fretta)) entra in contatto con l'arguta Ruby e, nel bene o nel male, è determinato a metterla a tacere perché quel segreto lo tocca da vicino. Ma lo scambio appassionato di parole improvvisamente accende una scintilla inaspettata tra di loro.

Il resto del numeroso cast di Maxton Hall, una serie tedesca diretta da Martin Schreier e Tarek Roehlinger, include Sonja Weißer (Hamburg Distretto 21), Fedja Van Huêt (Der Amsterdam Krimi), Clelia Sarto (Il commissario Lanz), Runa Greiner (L'interprete del silenzio), Martin Neuhaus (SOKO), Julia-Maria Köhler (Beck is back!), Andrea Guo (The Swarm), Justus Riesner (Loving Her), Eli Riccardi, Ben Felipe (Pagan Peak), Esmael Agostinho, Govinda Cholleti, Frederic Balonier, Eidin Jalali (The Swarm), Thomas Douglas (Tatort), Cynthia Micas (Ultima traccia Berlino), Hyun Wanner (Charité) e Gustav Schmidt (Tatort).