Maxton Hall avrà anche una terza stagione? Il rinnovo sarebbe vicino

Il responsabile di Prime Video Germania e Austria potrebbe aver suggerito la realizzazione di una terza stagione di Maxton Hall - Il mondo tra di noi.

Dopo il successo riscosso con la prima stagione ed una seconda in cantiere, Maxton Hall - Il mondo tra di noi avrebbe già buone notizie in merito anche ad una terza, almeno stando all’ultimo aggiornamento fornito a Deadline. Dramma tedesco distribuito in streaming su Prime Video, è tratto dal romanzo Save Me di Mona Kasten ed in poco tempo ha battuto un record dopo l’altro diventando uno dei titoli più apprezzati in streaming. Non stupisce che Prime Video abbia rapidamente approvato un secondo ciclo di episodi e, mentre i fan attendono trepidanti, il responsabile di Prime Video Germania e Austria Christoph Schneider ha rivelato a Deadline che esistono speranze concrete in merito alla terza stagione.

Maxton Hall - Il mondo tra di noi potrebbe aver confermato la terza stagione?

Pur non avendo confermato ufficialmente la realizzazione di un terzo ciclo di episodi, Schneider suggerisce che, dato il successo riscosso finora, è altamente possibile sperare in un’altra stagione oltre quella in cantiere per Maxton Hall - Il mondo tra di noi. La protagonista è Ruby, un’adolescente che si ritrova a gestire un segreto incandescente tra le mani e scoperto per puro caso, che riguarda una delle studentesse della scuola privata di Maxton Hall. A causa di quel piccolo imprevisto, Ruby dovrà confrontarsi con l’arrogante quanto benestante James Beaufort, che tenterà in ogni modo di metterla a tacere. E se la seconda stagione, come precisa Collider, ha terminato da poco le riprese, Schneider anticipa già che una terza è possibile. Ai microfoni di Deadline, ha rivelato:

È stato davvero impegnativo girare la seconda stagione perché ogni giorno c'erano così tanti fan che cercavano di scattare fotografie, ma la trama era top secret, quindi è stata davvero una sfida per il team.

Poi, ragionando sul cast coinvolto, ha tessuto le lodi degli attori coinvolti e non soltanto dei due protagonisti dicendo: "Sono eccezionali, come tutti gli altri. Tutti sono stati davvero grandiosi e questo ha reso questa serie tv un vero e proprio unicorno. La buona notizia è che abbiamo tre stagioni". Potrebbe sembrare una conferma ufficiale da parte di Prime Video, ma un portavoce ha poi aggiunto a Deadline che "lo streamer ha i diritti di tutti e tre i libri, ma ha detto che non ha ancora un ordine di produzione confermato per la terza stagione". Non ci resta che aspettare per saperne di più.