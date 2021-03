Matthew McConaughey nella serie sequel de Il momento di uccidere in sviluppo a HBO

News Serie TV

L'attore riprenderà il ruolo dell'avvocato Jake Brigance nel drama basato, come il film, su un romanzo di John Grisham.

Quasi 25 anni dopo l'uscita del film Il momento di uccidere diretto da Joel Schumacher, Matthew McConaughey è pronto a vestire nuovamente i panni dell'avvocato Jake Brigance in una serie sequel in sviluppo a HBO. Lo riporta Variety specificando che il drama è basato sul romanzo di John Grisham Il tempo della clemenza (in originale A Time for Mercy) che è il seguito del primo libro dello scrittore (in originale A Time to Kill) che aveva ispirato l'omonimo film del 1996.

Il ruolo di Matthew McConaughey ne Il momento di uccidere

Matthew McConaughey nel film di Schumacher ha recitato al fianco di Sandra Bullock, Samuel L. Jackson e Kevin Spacey interpretando l'avvocato Jake Brigance impegnato a difendere un uomo afroamericano dall'accusa di duplice omicidio per aver ucciso due uomini bianchi che avevano violentato selvaggiamente sua figlia. Per McConaughey si è trattato di uno dei primi ruoli importanti della sua carriera. In seguito, come è noto, ha recitato in decine di film vincendo l'Oscar nel 2014 per Dallas Buyers Club. Questo nuovo progetto lo riporterebbe a HBO dopo la sua indimenticabile interpretazione nella prima stagione di True Detective che gli è valsa una nomination agli Emmy.

La trama del libro Il tempo della clemenza e quello che sappiamo sulla serie tv di HBO

Il tempo della clemenza è stato pubblicato a ottobre 2020 ed è il seguito sia de Il momento di uccidere che de L'ombra del sicomoro, pubblicato nel 2013. Tutti e tre i libri sono incentrati sul personaggio dell'avvocato Brigance, spesso impegnato in cause controverse. Ne Il tempo della clemenza Brigance deve difendere un giovane che ha ucciso il fidanzato di sua madre, un vice sceriffo, perché l'uomo abusava di lui, di sua madre e della sua sorellina. Secondo quanto riportato da Variety, a nessun autore è stato ancora dato l'incarico di adattare il libro nella serie tv ma Lorenzo Di Bonaventura (Transformers) sarebbe a bordo come produttore esecutivo e Warner Bros.Television sarebbe lo studio di produzione.