Matthew Fox torna in tv con il thriller Last Light

Nella miniserie reciterà anche la star di Downton Abbey Joanne Froggatt.

Undici anni dopo l'exploit di Lost e nel frattempo diversi guai personali, Matthew Fox ha trovato finalmente il ruolo che lo riporterà in tv per la prima volta da quel lontano 2010. L'attore sarà il protagonista e il produttore esecutivo di Last Light, adattamento dell'omonimo thriller apocalittico di Alex Scarrow. La miniserie di cinque episodi, scritta da Patrick Massett e John Zinman (Friday Night Lights, The Blacklist) e diretta da Dennie Gordon (Tom Clancy's Jack Ryan) per il servizio streaming Peacock, coinvolgerà anche Joanne Froggatt, attrice britannica famosa per il suo ruolo in Downton Abbey.

Last Light: La trama della nuova serie tv con Matthew Fox

Last Light racconta la storia di una famiglia che lotta per sopravvivere in un mondo gettato improvvisamente nel caos. Fox interpreterà Andy Neilson, un espatriato che vive a Londra. Uno dei più affermati ingegneri petrolchimici del mondo, Andy si vede costretto a rivalutare le sue priorità - sia personali che professionali - dalla crisi in corso nella storia, rendendosi conto che l'unico modo in cui potrà salvare la sua famiglia è rimettendo a posto il mondo. E potrebbe essere l'unica persona con la conoscenza e le capacità per farlo.

Froggatt sarà nel frattempo Elena Neilson, un'affermata fundraiser che lavora per una fondazione che persegue ricerche all'avanguardia sulla malattia generativa agli occhi di cui soffre Sam, il figlio che ha avuto con Andy. Questo suo successo come madre e a livello professionale è stemperato solo dalla sua situazione matrimoniale, tesa fino al punto di rottura.

"Last Light è la combinazione perfetta tra una miniserie ricca d'azione con un avvincente drama familiare", ha dichiarato la presidente degli sceneggiati di NBCUniversal Television e Streaming Lisa Katz in un comunicato. "Guidata dagli attori amati dai fan Matthew Fox e Joanne Froggatt, questa travolgente saga internazionale abbraccia diversi continenti i quali mettono a disposizione uno straordinario scenario globale, ma è basata sua una storia riconoscibile e attuale".