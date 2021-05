Masters of the Universe: Data e prime foto della serie animata di Netflix

News Serie TV

La serie di Kevin Smith, sequel dell'originale degli anni '80, in streaming a luglio.

Il ritorno sui teleschermi di He-Man ha i giorni contati. Netflix ha annunciato finalmente che l'attesa serie animata Masters of the Universe: Revelation, nata dalla mente di Kevin Smith come un'ideale continuazione delle amate storie narrate negli anni '80, sarà disponibile in streaming con i suoi cinque episodi dal 23 luglio. Il servizio di video in streaming ne ha diffuso anche le prime foto ufficiali.

La trama di Masters of the Universe: Revelation

La guerra per Eternia culmina in Masters of the Universe: Revelation, una serie animata innovativa e ricca di azione che riprende la storia dal punto in cui si era interrotta decenni fa con i suoi personaggi iconici. Dopo una battaglia catastrofica tra He-Man e Skeletor, Eternia è distrutta e i Guardiani di Grayskull dispersi. Lacerata da anni di segreti, tocca a Teela riunire la banda di eroi e risolvere il mistero della scomparsa della Spada del Potere in una corsa contro il tempo per risanare Eternia e prevenire la fine dell'universo.

Il prestigiosissimo cast vocale include nella versione originale Mark Hamill (Star Wars) nel ruolo di Skeletor, Lena Headey (Il Trono di Spade) di Evil-Lyn, Chris Wood (Supergirl) del principe Adam/He-Man, Sarah Michelle Gellar (Buffy l'ammazzavampiri) di Teela, Liam Cunningham (Il Trono di Spade) di Man-At-Arms, Stephen Root (Barry) di Cringer, Justin Long (New Girl) di Roboto e tantissimi altri.

Parla Kevin Smith

"La nostra serie è come l'episodio successivo della serie animata degli anni '80", ha spiegato Smith a The Hollywood Reporter. "Questa è una continuazione di quella storia. Giochiamo con la mitologia e i personaggi originali, rivisitando e scavando più a fondo in alcune trame irrisolte. Visivamente abbiamo preso anche la decisione cosciente di appoggiarci anche alla linea di giocattoli Masters of the Universe per trarne ispirazione".