Marvel's The Inhumans: Iwan Rheon de Il Trono di Spade sarà Maximus

Tutt'altro che umano ne Il Trono di Spade, Iwan Rheon ha firmato con ABC per uno dei ruoli principali nella nuova serie tv sugli Inumani Marvel's The Inhumans, in onda con 8 episodi il prossimo autunno.

The Inhumans racconterà l'epica avventura di Freccia Nera (Black Bolt) e della famiglia reale. Rheon vestirà i panni di Maximus, nei fumetti il fratello/avversario alquanto squilibrato di Freccia Nera, descritto nella serie come "un intelligente e affascinante inumano devoto con fervore al popolo di Attilan, in particolare suo fratello, il Re, sebbene nutra un profondo desiderio di avere per sé la corona".

Una razza di super umani con diverse abilità uniche, gli Inumani sono stati introdotti in Agents of S.H.I.E.L.D. durante la seconda stagione, quando si è scoperto che Skye ha discendenze inumane. La nuova serie, che non avrà legami con Agents of S.H.I.E.L.D. e gli altri Inumani che ha coinvolto nel corso degli anni, debutterà nei cinema IMAX a settembre, poche settimane prima dell'arrivo in tv, con i primi due episodi.