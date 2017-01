Marvel's Cloak & Dagger: La serie tv di Freeform dà un volto ai suoi protagonisti

La star di Disney Channel Olivia Holt (Non sono stato io) e Aubrey Joseph, visto di recente nella miniserie The Night Of, saranno i protagonisti della prossima serie di Freeform Marvel's Cloak & Dagger.

Basata sui personaggi della Marvel introdotti nel 1982 dal fumetto Spectacular Spider-Man, Cloak & Dagger si concentra su Tyrone 'Ty' Johnson e Tandy Bowen, una coppia di giovani super-dotati che, nei panni di Cloak e Dagger, si confrontano con le responsabilità del proprio ruolo e con la reciproca attrazione. Lui è connesso con una dimensione oscura che gli dà tra le altre la capacità di teletrasportarsi, mentre lei può creare fasci di luce e rigenerarsi.

"I personaggi di Tandy e Tyrone mi hanno affascinato sin da quando, da ragazzo, li conobbi nelle pagine dei fumetti Marvel", commenta lo showrunner Joe Pokaski in un comunicato. "Quando Olivia e Aubrey hanno letto la parte, i personaggi sono saltati fuori dalla pagina. Non vediamo l'ora di vedere ciò che questi giovani attori di talento daranno all'Universo Marvel". Il presidente di Marvel Television Jeph Loeb aggiunge: "Marvel è felice di aver trovato i suoi Cloak & Dagger. Olivia Holt e Aubrey Joseph incarnano la vera essenza dei personaggi e siamo entusiasti che il pubblico li vedrà in questi ruoli".