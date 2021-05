Marvel: Danai Gurira sarà Okoye di Black Panther in una serie tv di Disney+

News Serie TV

L'attrice sarà la protagonista di uno spin-off ambientato nel Wakanda.

A pochi giorni dal debutto dell'attesissima Loki, diverse fonti autorevoli, incluso The Hollywood Reporter, rivelano che un'altra serie Marvel si è aggiunta alla prossima offerta del servizio streaming Disney+. L'attrice Danai Gurira ha firmato un accordo per riprendere il ruolo di Okoye, il generale delle Dora Milaje e capo delle forze armate del Wakanda da lei interpretato nel film di successo del 2018 Black Panther, in uno spin-off televisivo che ne racconterà le origini.



Black Panther: Featurette: Guerrieri di Wakanda - HD

I primi dettagli della serie tv su Okoye

In passato volto di spicco dello zombie drama The Walking Dead, Gurira sarà di fatto la protagonista di quella stessa serie ambientata nel Wakanda - l'immaginaria nazione dell'Africa Orientale dei fumetti Marvel, tra le più ricche e tecnologicamente avanzate della Terra grazie ai suoi immensi giacimenti di vibranio - della quale si vocifera insistentemente dallo scorso febbraio, dopo che il regista e co-sceneggiatore di Black Panther Ryan Coogler ha firmato un accordo pluriennale con The Walt Disney Company per la creazione di show ambientati nel Marvel Cinematic Universe.

La notizia dell'ingaggio della Gurira segue solo di poche settimane l'incursione della Ayo di Florence Kasumba, un altro personaggio di Black Panther, in un arco di tre episodi di The Falcon and the Winter Soldier, seconda serie Marvel di Disney+ dopo WandaVision. In aggiunta all'imminente Loki, la piattaforma sta preparando Hawkeye con Clint Barton e Kate Bishop (Jeremy Renner e Hailee Steinfeld), Ms. Marvel con Kamala Khan (Iman Vellani), Moon Knight con Marc Spector (Oscar Isaac), She-Hulk con Jennifer Walters e Bruce Banner (Tatiana Maslany e Mark Ruffalo), Secret Invasion con Nick Fury (Samuel L. Jackson), Armor Wars con James Rhodes (Don Cheadle) e altre ancora.