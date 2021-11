Martin Freeman è un agente di polizia nella serie tv The Responder

News Serie TV

La star di Sherlock interpreta un agente non convenzionale del nucleo di pronto intervento della polizia di Liverpool.

Nelle prossime settimane, la star di Sherlock e Fargo Martin Freeman sarà sulla britannica BBC con la nuova The Responder, un poliziesco creato dall'ex agente di polizia Tony Schumacher basandosi sulle proprie esperienze lavorative.

La trama di The Responder, la nuova serie tv con Martin Freeman

Ambientata a Liverpool, The Responder si concentra su Chris, il personaggio interpretato da Freeman, un agente del nucleo di pronto intervento non convenzionale e moralmente compromesso alle prese con i turni di notte nella metropoli affacciata sul Mare d'Irlanda. Mentre cerca di tenere la testa fuori dall'acqua sia a lavoro che nella vita privata, Chris è costretto a lavorare in coppia con una nuova matricola, Rachel (Adelayo Adedayo, Origin). Entrambi scopriranno presto che sopravvivere in questo mondo notturno estremamente stressante e implacabile dipenderà dalla capacità di aiutarsi a vicenda.

Nella serie recitano anche Ian Hart (The Last Kingdom), MyAnna Buring (The Witcher), Kerrie Hayes (The English Game), Warren Brown (Strike Back), i veterani dello schermo David Bradley (The Strain, Il Trono di Spade) e Rita Tushingham (Ultima notte a Soho), e gli esordienti Josh Finan e Emily Fairn. "Sono molto fortunato ad aver scritto per un cast straordinario come quello che abbiamo messo insieme per The Responder", ha detto Schumacher in un comunicato. "Da leggende al top della forma a giovani talenti sulla strada per diventare leggende, è il sogno di uno scrittore che diventa realtà".