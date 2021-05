Mariska Hargitay elogia l'11enne che ispirata da Law & Order: Unità Speciale ha fatto arrestare il suo rapitore

News Serie TV

Una storia incredibile che arriva dagli Stati Uniti, dove una giovane fan ha usato quanto imparato nella serie per difendersi da un tentativo di rapimento.

La cronaca degli ultimi giorni racconta che una ragazzina americana di 11 anni ha aiutato la polizia a fermare il suo mancato rapitore, cogliendo l'importante messaggio e le utili lezioni che da oltre due decenni la serie tv Law & Order: Unità Speciale fa arrivare alle effettive o potenziali vittime di crimini sessuali attraverso le sue storie. Di fronte a prove evidenti di colpevolezza, gli agenti hanno arrestato l'uomo per tentato rapimento. La notizia è stata rilanciata dai principali mezzi di stampa ed è stata ripresa su Instagram dalla star del procedurale Mariska Hargitay, la quale ha elogiato la lucidità e il coraggio della ragazza.

L'accaduto e le parole di Mariska Hargitay

All'inizio di questa settimana, Alyssa Bonal ha raccontato alla polizia che, mentre attendeva l'autobus, un uomo le si è avvicinato brandendo un coltello. È riuscita a divincolarsi prendendolo a calci e pugni, ed è scappata dopo avergli spalmato addosso della melma blu da gioco che aveva con sé, in modo che potesse essere in seguito identificato. Intervistata dal Pensacola News Journal, la madre Amber ha raccontato: "Mi ha detto, 'Mamma, ho dovuto lasciarmi dietro una sorta di prova, come in Law & Order: Unità Specaile'. Abbiamo visto probabilmente tutti gli episodi su Hulu. È un biscottino intelligente. Pensa in punta di piedi. Mette quella melma ovunque".

"Sono davvero onorata di far parte della tua incredibile storia" ha scritto Hargitay, interprete nella serie della detective Olivia Benson. "Sei una giovane donna coraggiosa, forte e intelligente. Credo che l'Unità Vittime Speciali debba aggiungere la melma al suo equipaggiamento per la lotta al crime! Sono la tua fan numero uno". La storia è stata commentata anche dallo showrunner di SVU Warren Leight, che su Twitter ha scritto: "Siamo felici che Alyssa sia stata capace di prendersi cura di se stessa e che sia al sicuro. Siamo dispiaciuti che abbia dovuto affrontare tutto questo".