Mariska Hargitay e Christopher Meloni di nuovo insieme sul set di Law & Order: Unità Speciale

News Serie TV

L'attore riprenderà il ruolo di Elliot Stabler in un prossimo episodio di SVU, prima del debutto dello spin-off Organized Crime.

Il grande momento della reunion tra gli amici ed ex colleghi Olivia Benson ed Elliot Stabler si avvicina. Alcuni selfie scattati sul set della stagione 22 di Law & Order: Unità Speciale, foto che li ritraggono a distanza di sicurezza l'una dall'altro come l'emergenza sanitaria in corso richiede, suggeriscono che sono cominciate le riprese dell'episodio che nelle prossime settimane riporterà sullo schermo per la prima volta dal 2011, accanto all'ex co-star Mariska Hargitay, l'amato personaggio interpretato da Christopher Meloni​, dando i natali allo spin-off Law & Order: Organized Crime.

"Siamo un po' più vicini", ha scritto Meloni nella didascalia della sua foto. Poco dopo, Hargitay ha replicato con uno scatto simile, scrivendo "Ora ancora più vicini". Il backdoor pilot di Organized Crime doveva essere il primo episodio della ventiduesima stagione (il cui debutto in Italia è fissato per il 21 aprile su Premium Crime), ma la persistente pandemia di Covid-19 ha stravolto i pani, con il tavolo di lettura svoltosi solo lo scorso mese, come rivelato dallo showrunner Warren Leight.

Law & Order ed Elliot Stabler: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

Stabler e Benson si ritroveranno per la prima volta da quando, al termine della dodicesima stagione, il detective rassegnò le dimissioni dopo aver ucciso una ragazzina per legittima difesa nella centrale di polizia. Organized Crime, in onda prossimamente, vedrà Stabler tornare al Dipartimento di Polizia di New York per combattere il crimine organizzato dopo una non meglio precisata perdita personale. Avvenimenti definiti "devastanti" di cui sapremo qualcosa in più nell'episodio in questione di SVU.

"Benson e Stabler sono indissolubilmente legati, stretti e connessi", ha detto Meloni in una precedente occasione. "Penso che ci sia qualcosa di sinceramente e profondamente utile nell'esplorazione di questo rapporto e delle complessità legate al modo in cui Stabler se n'è andato - le emozioni irrisolte che entrambi i personaggi e anche i fan provano". E ha aggiunto: "Credo che il modo in cui il mio personaggio se n'è andato sia stato insoddisfacente. Il pubblico avrà sempre fame di vedere come [Olivia ed Elliot] interagiscono e com'è cambiata quella dinamica".