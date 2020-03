Marina Sirtis e il compleanno a distanza con gli amici di Star Trek - The Next Generation

News Serie TV

Marina Sirtis, che abbiamo avuto il piacere di rivedere insieme a Jonathan Frakes, Patrick Stewart e Brent Spiner, twitta le foto della videochat di festeggiamento.

Il 29 marzo l'attrice Marina Sirtis ha compiuto 65 anni splendidamente portati, e come gran parte del mondo è chiusa in casa. Quale miglior modo di festeggiare la ricorrenza che vedersi in videochat con gli amici, come facciamo in questi giorni anche noi? Solo che i suoi amici non sono care persone qualsiasi ma sir Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Will Wheaton, Brent Spiner, LeVar Burton, Gates McFadden, Michael Dorn... insomma il cast di Star Trek - The Next Generation, a cui Sirtis è rimasta legatissima.

Vorremmo avere l'audio di quella conversazione ma per ora vi possiamo mostrare solo la foto postata su Twitter da Marina Sirtis, che di recente ha commosso i fan di TNG tornando a indossare i panni di Deanna Troi assieme al William Ryker di Frakes (per non parlar di Data) in Star Trek: Picard. Noi avevamo incontrato la bella e simpatica attrice quattro anni fa in occasione di Lucca Comics & Games e qua le facciamo i nostri umili auguri... telepatici e a rigorosa a distanza, per quanto in ritardo.