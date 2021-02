Marilyn Manson fuori da American Gods e Creepshow dopo le accuse di abusi

News Serie TV

Il musicista e attore accusato dall'ex partner Evan Rachel Wood e da altre quattro donne.

Due serie tv, American Gods di Starz e Creepshow di Shudder, hanno dato il benservito a Marilyn Manson dopo che nelle scorse ore il celebre musicista e attore è stato accusato di abusi da Evan Rachel Wood e da altre quattro donne. I provvedimenti seguono di poche ore la decisione dell'etichetta discografica Loma Vista Recordings di scaricare Mason mentre lui continua a negare ogni recriminazione.

Un prossimo episodio della stagione 3 di American Gods, in Italia disponibile in streaming su Prime Video, includeva un'esibizione di Manson (già apparso altre volte nelle puntate precedenti) che Starz ha deciso di rimuovere. "Siamo indiscutibilmente con tutte le vittime e le sopravvissute agli abusi", ha spiegato la rete in un comunicato. "Viste le accuse mosse contro Marilyn Manson, abbiamo deciso di rimuovere la sua esibizione dall'episodio che l'ha coinvolto, previsto più avanti in questa stagione". Nel frattempo, Shudder, il servizio streaming di AMC, ha ritirato l'episodio del ciclo inaugurale della serie horror antologica Creepshow che ha coinvolto a sua volta Manson, il quale inoltre non tornerà nella seconda stagione contrariamente a quanto inizialmente previsto, con il suo segmento destinato a essere sostituito.

Lunedì, Wood ha dichiarato su Instagram che Manson, con il quale ha avuto una relazione, ha "orribilmente" abusato di lei per anni. Le sue ammissioni hanno incoraggiato altre donne a farsi avanti per dettagliare le rispettive esperienze. La risposta del cantante è stata: "Ovviamente, la mia arte e la mia vita sono state a lungo un magnete per le controversie, ma queste recenti affermazioni sul mio conto sono orribili distorsioni della realtà. Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali con partner che la pensavano allo stesso modo. Indipendentemente da come - e perché - gli altri stanno scegliendo di interpretare male il passato, questa è la verità".