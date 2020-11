Maradona, la Serie TV di Amazon che ne racconterà la storia: Tutto quello che sappiamo

News Serie TV

Il mondo del calcio piange la morte del grande campione argentino la cui vita, come annunciato da tempo, sarà raccontata in una prossima serie tv di Amazon Prime Video.

"Non lo ha fatto Maradona, lo ha fatto Dio". Più di tutte, è in questa sua frase che è riassunta tutta l'esaltazione e la straordinarietà di Diego Armando Maradona, il genio del calcio morto ieri a 60 anni a causa di un arresto cardiaco. Mentre in quegli anni il mondo del calcio, l'Argentina, l'Italia e Napoli lo consideravano non un santo ma un dio, qualche tempo dopo, quelle altre sue parole, "Voglio essere semplicemente Maradona", forse più rumorose delle prime, sembrarono una richiesta d'aiuto nell'esistenza di uomo, per gli altri El Pibe de Oro, che come tutti gli uomini aveva commesso degli sbagli. Successi e colpe che presto saranno raccontati, una volta in più, in una Serie TV di Amazon Prime Video, Maradona: Sueño Bendito. Si tratta di un progetto che il servizio di video in streaming sta coltivando da un paio d'anni e che ora, dopo la triste notizia della prematura scomparsa del campione argentino, si candida a essere l'opera di riferimento, definitiva, per i tantissimi fan e chiunque altro voglia approfondirne la storia.

Maradona: Sueño Bendito, i dettagli della Serie TV

Annunciata nel maggio del 2018, Maradona: Sueño Bendito, l'ultima di una lunga lista di opere - principalmente film e documentari - dedicate a Diego Armando Maradona, è una produzione BTF Media nata dall'idea di ripercorrere la vita dell'uomo e del calciatore nella maniera più completa possibile, dall'infanzia alla sua carriera in Argentina, Spagna e Italia. Scritta dagli argentini Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky e diretta da Alejandro Aimetta, chiaramente, la serie racconterà in particolare quanto Maradona e il suo gioco siano stati fondamentali nel portare la nazionale argentina a vincere i Mondiali del 1986 e la SSC Napoli a vincere due scudetti, una Coppa Italia, la coppa UEFA e la Supercoppa italiana.

La stessa Napoli è uno dei principali set della serie, con i luoghi, i quartieri e i locali nei quali Maradona fu accolto come un eroe contemporaneo. La produzione si sta dividendo inoltre tra Argentina, Uruguay e Spagna, coinvolgendo in ciascuna di queste realtà attori locali. Per un cast che nei ruoli principali è già definito. Sono infatti Nazareno Casero (Cronaca di una fuga), la star delle soap opera Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt (Supermax), ritratti nelle prime foto ufficiali qui in alto, diffuse da Amazon in occasione del suo sessantesimo compleanno lo scorso 30 ottobre, a ritrarre Maradona nel corso degli anni e attraverso i momenti chiave della sua storia, dal periodo dell'adolescenza vissuto in Argentina ai successi e agli eccessi dell'età adulta come uno dei calciatori più acclamati e di maggior talento della storia. A loro si aggiungono Julieta Cardinali e Laura Esquivel con il ruolo di Claudia Villafañe, che Maradona sposò nel 1989 e dalla quale divorziò più di dieci anni dopo.

Parlano i produttori

"Ci sono pochi sportivi la cui notorietà trascende le generazioni e i confini geografici - Maradona è un nome noto in tutto il mondo e gli episodi della sua carriera sono ancora oggi citati tra i migliori momenti nella storia calcistica", ha dichiarato Brad Beale di Amazon Prime Video in una precedente occasione. "Siamo molto felici di accompagnare i clienti Prime in questo viaggio incredibile". Francisco Cordero di BTF Media ha aggiunto: "La storia esplorerà anche gli aspetti meno noti di Diego e lo rappresenterà non solo come campione, ma anche come uomo. Insieme ad Amazon Prime Video, Dhana Media e Raze, stiamo approfondendo la sua storia per presentarne le varie sfaccettature al pubblico".