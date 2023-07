Manu Ríos su Netflix con Respira, nuova serie dell'ideatore di Elite

News Serie TV

Nel cast anche la star de La casa di carta Najwa Nimri e da Le ragazze del centralino Blanca Suárez.

Il giovane attore in ascesa Manu Ríos sarà uno dei volti di Respira, nuova serie del co-ideatore di Elite Carlos Montero per Netflix. Interprete nella serie spagnola di Patrick Blanco, uno dei protagonisti delle stagioni più recenti, e nelle scorse settimane sulla piattaforma anche con In silenzio, insieme con un'altra (ex) star di Elite, Arón Piper, Ríos reciterà nel medical drama insieme con Aitana Sánchez-Gijón (Velvet), Najwa Nimri (La casa di carta) e Blanca Suárez (Le ragazze del centralino).

Respira: La trama e il resto del cast della serie tv

Respira è ambientata in un ospedale pubblico di Valencia dove uno degli specializzandi, Biel, lavora duramente da mesi. Dopo centinaia di turni e migliaia di ore in ospedale che gli hanno lasciano ben poco tempo da dedicare ad altro, Biel, che è disposto a fare tutto il necessario per diventare un bravo medico, si trova ad affrontare uno sciopero che lascia la struttura senza i servizi minimi. I sanitari sono costretti a farlo per cercare di sensibilizzare la popolazione sull'importanza del loro lavoro e per protestare contro i tagli intollerabili che la sanità pubblica sta subendo. Ma Biel, così come gli altri specializzandi, non sa se lottare per le sue condizioni di lavoro o salvare quante più vite possibile seguendo la sua vocazione. Un conflitto che ci permetterà di conoscere meglio tutti questi personaggi: i giovani, che in ospedale si fanno in quattro assumendosi eccessive responsabilità, e gli adulti, disposti a perdere tutto pur di lottare per ciò in cui credono.

"Con Respira vogliamo tornare ai grandi medical drama ma con uno sguardo ferocemente contemporaneo che spingeremo al limite", ha dichiarato Montero in un comunicato. "Crediamo che questo sia il momento giusto per difendere il lavoro quasi eroico dei nostri sanitari, per raccontare la loro dedizione, le loro frustrazioni, le loro gioie, e sapere che nonostante tutto continuano a vegliare su di noi. Sebbene debbano portare avanti uno sciopero senza precedenti".

Il resto del cast include Borja Luna (Le ragazze del centralino), Ana Rayo (Mercado Central), Alfonso Bassave (Estoy vivo), Macarena de Rueda (Le ragazze dell'ultimo banco), Blanca Martínez (Tutte le volte che ci siamo innamorati), Abril Zamora (Vis a vis), Xoán Fórneas (Una vita), Marwa Bakhat e Víctor Sáinz.