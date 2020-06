Manifest rinnovata per una terza stagione

News Serie TV

La serie tv con Melissa Roxburgh e Josh Dallas tornerà in onda in Italia a luglio con gli episodi non doppiati.

NBC non farà sparire l'aereo di Manifest un'altra volta. Esattamente un mese dopo la settimana degli Upfront, mai inconcludente come quest'anno (la rete del Pavone non ha neppure rivelato ancora il proprio palinsesto per la stagione 2020-21), il mystery drama con Melissa Roxburgh e Josh Dallas ha ottenuto l'okay per la produzione di un ulteriore, terzo ciclo di episodi.

Con una media di quasi 4 milioni di spettatori ogni settimana e un rating nel target demografico 18-49 dello 0.7, il rinnovo di Manifest non era così inatteso, sebbene il fatto che la serie abbia perso il 40% del suo pubblico nell'ultimo anno qualche timore lo aveva fatto venire ai fan. Alla rete devono aver notato tuttavia il grande seguito di cui le storie dei passeggeri del Volo 828 godono al di là della prima trasmissione televisiva. Tenendo conto degli ascolti in differita, le medie salgono infatti a 7,7 milioni di spettatori e all'1.5 di rating, tra gli incrementi più alti registrati da tutti i programmi di NBC. Complessivamente, tra i dodici drama in onda sulla rete, Manifest si posiziona al sesto posto, dietro This Is Us, i tre Chicago e New Amsterdam. Non male come risultato.

In Italia, gli ultimi due episodi della seconda stagione andranno in onda per la prima volta con il doppiaggio in italiano il 25 luglio su Premium Stories. La serie è una delle tante andate in onda nel nostro Paese con audio originale e sottotitoli in seguito al lockdown imposto nei mesi scorsi dall'emergenza Coronavirus.