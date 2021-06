Manifest non avrà un finale: NBC cancella la serie tv dopo tre stagioni

News Serie TV

La serie sci-fi ha perso oltre il 20% del suo pubblico quest'anno. In Italia è in programmazione su Premium Stories e in streaming su Infinity+.

Finale triste per Manifest. Anzi, niente finale. La rete americana NBC ha deciso di cancellare - dopo tre stagioni e nessun episodio che ne abbia concluso le storie - la serie sci-fi con Melissa Roxburgh e Josh Dallas, per cause riconducibili probabilmente alle medie d'ascolto non più soddisfacenti come una volta.

Quest'anno le storie dei passeggeri del Volo 828 avevano appassionato una media di poco superiore ai 3 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.4, in calo rispetto alla stagione precedente del 21 e 31 percento rispettivamente. Tra i 14 drama in onda su NBC, Manifest era il settimo più seguito. La situazione non era tra le peggiori, ma con sei novità in arrivo e altre che potrebbero aggiungersi strada facendo, la serie era diventata con ogni probabilità un ramo secco e ingombrante. Tuttavia, una decisione così tardiva ha impedito agli autori di dare un senso di chiusura all'ultimo episodio della terza stagione, il quale invece ha salutato il pubblico con diverse questioni rimaste in sospeso.

Delle quattro serie di cui NBC non aveva chiarito le sorti in tempo per gli Upfront di maggio, Manifest è la terza cancellata. Si aggiunge a Debris e Lo straordinario mondo di Zoey, mentre è ancora incerto il destino di Good Girls.