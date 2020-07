Mahershala Ali sarà il pugile Jack Johnson in una miniserie di HBO

News Serie TV

Il drama di 6 episodi, intitolato Unruly, avrà Tom Hanks tra i produttori esecutivi.

Nuova collaborazione tra il vincitore di due Oscar Mahershala Ali (Green Book, Moonlight) ed HBO. Il protagonista della terza stagione di True Detective interpreterà la leggenda della boxe Jack Johnson in una miniserie in sviluppo alla rete via cavo.

I primi dettagli di Unruly

Intitolato Unruly e basato sul documentario di Ken Burns per PBS Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson, nonché sul libro di Geoffrey C. Ward che lo accompagna, il drama di 6 episodi racconta la storia di Jack Johnson, il primo pugile di colore a vincere il titolo di campione del mondo dei pesi massimi, quando nel 1908 sconfisse il campione in carica Tommy Burns. Un'esplorazione audace dell'ascesa di un campione alla grandezza atletica, del prezzo che ha dovuto pagare sulla propria pelle e di una sfida che ha creato un modello per la resistenza nera in ogni movimento per le generazioni a venire. Ovvero, temi attualissimi in un'America che ribolle in seguito al brutale assassinio dell'afroamericano George Floyd.

Il progetto è nelle mani della sceneggiatrice e produttrice esecutiva Dominique Morisseau, in tv già dietro le quinte di Shameless. Il team di produzione include anche Ali e il vincitore di due Oscar Tom Hanks, che per HBO ha già prodotto le spettacolari Band of Brothers e The Pacific, oltre a John Adams e Big Love. Non è tutto. Beau Willimon, meglio conosciuto come l'ideatore di House of Cards, darà il suo contributo come co-produttore esecutivo.