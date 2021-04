MacGyver chiude: La stagione 5 è l'ultima

News Serie TV

Il crime drama con Lucas Till si concluderà negli Stati Uniti il 30 aprile.

MacGyver sta per appendere la sua inconfondibile giacca di pelle marrone al chiodo. CBS ha annunciato che l'episodio del crime drama con Lucas Till in onda negli Stati Uniti il 30 aprile sarà l'ultimo e chiuderà la serie remake dell'omonimo cult degli anni '80 dopo cinque stagioni.

"Tutti noi di CBS siamo estremamente grati per il lavoro e la dedizione incredibili di Lucas e del resto del cast, così come [della showrunner] Monica Macer, degli sceneggiatori e dell'intera troupe", ha dichiarato il presidente di CBS Entertainment Kelly Kahl in un comunicato. "La squadra di MacGyver ha viaggiato in lungo e in largo per salvare ripetutamente il mondo con poco più di una gomma da masticare e una graffetta, e ha reso questa serie distintamente propria. Siamo felici di poter offrire al suo devoto e fedele pubblico l'opportunità di dire addio ai loro personaggi preferiti nel modo premuroso che questa serie merita".

MacGyver: I ringraziamenti di Lucas Till

Seguita quest'anno da una media di 4,8 milioni di spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.5, in calo del 22% rispetto alla stagione precedente, tra le 14 serie drammatiche in onda su CBS, MacGyver è la nona più vista. La sua, inoltre, non è stata una corsa semplice, prima a causa del litigio dietro le quinte che ha allontanato l'attore George Eads (interprete di Jack Dalton) e la scorsa estate del licenziamento dell'ideatore Peter M. Lenkov, accusato di aver creato un ambiente di lavoro tossico.

In un messaggio su Instagram, Till ha così commentato l'imminente conclusione di MacGyver: "Gli ultimi cinque anni sono stati quelli ai quali guarderò in futuro come i più formativi della mia vita. Tanta fatica e tanto amore. Ho stretto amicizie che dureranno per tutta la vita, anzi, ho trovato una famiglia. Ho imparato a spingermi verso nuovi limiti, sfondandoli e superandoli. Ero nervoso a indossare le scarpe di un'icona e voi tutti mi avete permesso di entrare nelle vostre case accettandomi. Ora, grazie al vostro sostegno, sono come il Roger Moore dei MacGyver".