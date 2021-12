MacGruber: Il trailer ufficiale della comedy d'azione con Will Forte

News Serie TV

La nuova serie in streaming su Peacock dal 16 dicembre.

Quello che è cominciato come un esilarante sketch al Saturday Night Live sta per diventare, dopo un adattamento cinematografico di culto, una nuova serie originale di Peacock. Il 16 dicembre farà il suo debutto sul servizio di video in streaming MacGruber, comedy con Will Forte nei panni dell'omonimo eroe definitivo e super patriota d'America che scimmiotta l'iconico MacGyver di Richard Dean Anderson. In attesa del debutto, la serie torna a mostrarsi nel trailer ufficiale.

La trama e il cast di MacGruber

Scritta da Forte, MacGruber racconta il ritorno in libertà dell'omonimo eroe rimasto al fresco per oltre un decennio. Ora la sua nuova missione è sconfiggere un misterioso villain del suo passato, il comandante di brigata Enos Queeth (Billy Zane, Titanic). Con il mondo intero in pericolo, MacGruber deve correre contro il tempo per fermare le forze del male, scoprendo che quello stesso male potrebbe essere in agguato nei modi più inaspettati. Da tempo creduto morto, Queeth riemerge per portare a termine un atroce complotto: distruggere il mondo e, nel mentre, compiere la sua vendetta contro MacGruber.

La serie di 8 episodi riunisce il protagonista con Vicki St. Elmo (Kristen Wiig) e Piper (Ryan Phillippe), la prima dei quali era diventata sua moglie nel film del 2010. La missione suicida richiede a MacGruber di salvare la figlia rapita del presidente da Queeth, responsabile anche della morte di sua madre. Nel cast ritroviamo pure Timothy V. Murphy (Westworld) e Joseph Lee Anderson (Young Rock), di nuovo nei panni di Constantine Bach, lo spietato scagnozzo di Dieter von Cunth tornato per vendicarsi di MacGruber, e del maggiore Harold Kernst, il braccio destro del generale Fasoose, responsabile della sua supervisione nella missione. Si aggiungono i veterani dello schermo Sam Elliott e Laurence Fishburne.