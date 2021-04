M.O.D.O.K.: Il trailer ufficiale della serie animata Marvel

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming dal 21 maggio, anche in Italia.

Hulu ha diffuso il trailer ufficiale di Marvel's M.O.D.O.K., nuova serie animata per un pubblico adulto incentrata sul cattivissimo ma ridimensionato Organismo Mentale Designato Solo per Uccidere, nella versione originale doppiato da Patton Oswalt (Agents of S.H.I.E.L.D.). In streaming dal 21 maggio, la comedy in stop-motion sarà disponibile dalla stessa data anche in Italia, all'interno della sezione Star di Disney+.

La trama di Marvel's M.O.D.O.K.

Creata, scritta e prodotta da Jordan Blum insieme con Oswalt, Marvel's M.O.D.O.K. segue il megalomane super villain un tempo conosciuto come George Tarleton, un essere dalla testa molto grande e dal corpo molto piccolo, mentre lotta per mantenere il controllo della sua organizzazione malvagia, del suo matrimonio fatiscente e della sua famiglia esigente. Questo dopo aver perseguito per lungo tempo il sogno di conquistare il mondo e aver realizzato a un certo punto che anni di battute d'arresto e fallimenti combattendo gli eroi più potenti della Terra non lo hanno portato a nulla. Ora M.O.D.O.K. sta per scoprire che una sfida ancora più grande lo attende, quella della crisi di mezz'età.

Il resto del notevole cast vocale include Aimee Garcia (Lucifer), Ben Schwartz (Parks and Recreation), Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine), Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs), Beck Bennett (Saturday Night Live), Jon Daly (Big Mouth) e Sam Richardson (Veep).