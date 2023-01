Lupin Zero, già disponibile su Prime Video la miniserie prequel!

News Serie TV

A pochi giorni dalla messa in onda in Giappone, Prime Video propone in streaming a tutti i fan del personaggio di Monkey Punch la miniserie anime Lupin Zero, origin story del mitico ladro.

Grande momento per tutti i fan del mitico Lupin III di Monkey Punch, perché la miniserie anime di sei episodi Lupin Zero è da oggi disponibile in streaming su Prime Video, a pochi giorni dalla messa in onda in Giappone. L'anime è proposto per ora sottotitolato in italiano, in attesa del doppiaggio che arriverà nei prossimi mesi, a cura di Anime Factory, costola della Plaion Pictures.



Lupin Zero, cosa aspettarsi dalla miniserie prequel e origin story

Come sempre realizzata dall'immancabile TMS Entertainment, questa nuova serie di Lupin III s'intitola Lupin Zero proprio perché si propone di raccontare gli inizi del personaggio da ragazzino, nella Tokyo degli anni Sessanta, dando la possibilità ai fan di assistere alla nascita di una vera mitologia. L'ispirazione è la prima serie animata del 1971 "con la giacca verde" (alla quale parteciparono Hayao Miyazaki e Isao Takahata), con l'idea - come recita il comunicato ufficiale - di fondere azione a tinte forti e umorismo in un soggetto inedito.

La miniserie è diretta da Daisuke Sako, già assistente per la quinta serie Lupin III - Ritorno alle origini, mentre la sceneggiatura è a cura di Ichiro Okouchi (cocreatore di Code Geass per la Sunrise), su character design di Asami Taguchi, che aveva curato la quarta serie Lupin III - L'avventura italiana. Le puntate, ciascuna della durata di 24 minuti circa, sono già tutte disponibili su Prime Video.