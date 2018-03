Luke Cage 2: Ad Annabella Sciorra il ruolo del cattivo

La seconda stagione di Luke Cage ha il suo Big Bad. La serie Marvel ha ingaggiato l'attrice de I Soprano e Law & Order: Criminal Intent Annabella Sciorra per il ruolo di Rosalie Carbone, una pericolosa e potente criminale con un piano che riguarda da vicino il quartiere di Harlem.

"Sono un suo grande fan dai tempi di Jungle Fever di Spike Lee, e Anabella Sciorra non scherza nei panni di Rosalie Carbone", ha dichiarato lo showrunner Cheo Hodari Coker in un comunicato. "Non la si vedeva in panni del genere dalla sua incredibile interpretazione ne I Soprano. Sono concento che la sua introduzione nell'Universo Marvel sia con Luke Cage".

La stagione 2 è attesa su Netflix per il 22 giugno. Quello della Sciorra non sarà l'unico nuovo villain nei prossimi 13 episodi: come annunciato precedentemente, Mustafa Shakir (The Night Of) e Gabrielle Dennis (Insecure) interpreteranno John McIver e Tilda Johnson.