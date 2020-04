Lucy Lawless fa il pane in quarantena e parla in italiano: L'esilarante scambio di tweet con i fan

News Serie TV

L'attrice nota per il suo ruolo della Principessa guerriera Xena si è divertita a scambiare battute con i suoi estimatori italiani.

Il lockdown a causa del Coronavirus ha reso molti di noi fornai improvvisati spingendoci a impastare pane, pizza e dolci. Non fa eccezione Lucy Lawless, indimenticabile protagonista della serie tv Xena - Principessa guerriera, che ha voluto mostrare su Twitter le sue doti in cucina pubblicando le foto di una pagnotta rigorosamente impastata e cucinata da lei. Non ci sarebbe nulla di strano se non avesse deciso di rivolgersi ai suoi fan scrivendo in italiano! Il risultato? Delle divertenti conversazioni che di buon grado ha portato avanti decidendo di voler approfittare della quarantena per ripassare la nostra lingua.

Chi vuole chiacchierare? Domani mattina? È tardi qua. — Lucy Lawless (@RealLucyLawless) April 15, 2020

Il divertente scambio di tweet in italiano tra l'interprete di Xena e i fan

Tutto è iniziato con una domanda che l'attrice ha posto ai suoi follower: "Chi vuole chiacchierare? Domani mattina? È tardi qua". I fan hanno iniziato a scriverle in numerosi e Lawless, a sua volta, ha risposto confidando di aver lasciato pezzi del suo cuore in Italia e citando Reggio Calabria, Positano, Napoli, Siena, Alba e Sassari. A un utente che l'ha salutata dicendo di essere cresciuto lanciando il goniometro come un chakram ha risposto simpaticamente: "Lo odio. Lo uso solo quando voglio finire una discussione". Dopo aver replicato a diversi tweet, l'attrice ha spiegato di voler fare pratica con l'italiano. Proprio la scorsa estate, infatti, era stata ospite in Italia documentando il suo soggiorno con divertenti foto e video in cui cercava di parlare in italiano postati sulle sue pagine social. Successivamente, sempre su Twitter, Lawless ha scritto di aver preparato il pane rispondendo a una sua follower che le ha chiesto una foto con due belle immagini dell'impasto e della pagnotta appena sfornata, tra i complimenti degli utenti.

Ok, ho preparato il pane per la mattina. Vado al letto. Buon giorno a voi, Amici! Buona notte a noi. — Lucy Lawless (@RealLucyLawless) April 15, 2020

Tra una chiacchiera e l'altra c'è anche chi le ha chiesto di essere colpito dalla sua spada. Richiesta a cui la nota Principessa guerriera ha risposto con un secco "No."