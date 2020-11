Lucifer 6: Le scene romantiche dei Deckerstar tagliate a causa dei protocolli anti-Covid? Risponde il co-showrunner

News Serie TV

Le riprese della sesta stagione della serie con Tom Ellis e Lauren German sono in corso a Los Angeles ma le regole da rispettare sul set a causa del coronavirus sono molto severe: ecco quali scene sarebbero a rischio secondo Joe Henderson.

Con molta fatica e tantissimi protocolli da rispettare, procedono le riprese della sesta e ultima stagione di Lucifer, la serie con Tom Ellis nei panni dell'amatissimo Signore degli Inferi. Mentre i fan attendono con impazienza l'uscita della seconda parte della quinta stagione su Netflix (che, si spera, sarà disponibile nei prossimi mesi), iniziano a preoccuparsi anche delle inevitabili ripercussioni della pandemia sulla serie. Un esempio: gli attori potranno ancora girare scene intime che prevedono un contatto molto ravvicinato? Ci saranno i baci appassionati con cui la coppia più amata dello show formata da Lucifer e Chloe, i Deckerstar, ci aveva fatto sognare? Ci saranno i concitati combattimenti a cui eravamo abituati? Ecco cosa ha detto a riguardo il co-showrunner della serie Joe Henderson intervenuto durante il Baltimore Comic-Con.

Le nuove regole anti-Covid condizioneranno la sceneggiatura di Lucifer?

Negli Stati Uniti è in vigore un protocollo rigidissimo per le produzioni cinematografiche e televisive che prevede, tra le altre cose, l'obbligo di mantenere la distanza di un metro e mezzo sul set, tamponi frequenti e il divieto di raggiungere il set se non si devono girare scene che coinvolgono in prima persona. C'è poi la raccomandazione ad evitare le scene che prevedono contatti ravvicinati e c'è chi sta considerando addirittura di realizzare le scene di sesso tramite computer grafica. Quali ripercussioni ci saranno su Lucifer? Henderson è stato piuttosto criptico a riguardo. "È davvero utile per le persone vedere quanto stiamo cercando di mantenere la troupe e il cast al sicuro. Adoriamo la nostra serie ma la serie è la seconda cosa più importante dopo la sicurezza di tutte le persone coinvolte", ha detto. Secondo lo sceneggiatore riuscire ad adeguare e in alcuni casi modificare la sceneggiatura per adeguarla alle nuove regole è stata una vera sfida. "Abbiamo cercato di non sacrificare la storia. Tutto ciò ci ha portato ad andare più a fondo di scene all'apparenza semplici e cercare modi per renderle efficaci allo stesso modo, ma con un taglio differente", ha spiegato. Ma, alla fine, ciò che più importa ai fan è: in Lucifer 6 vedremo ancora scene emozionanti che ci terranno sulle spine e ci faranno battere il cuore? "Avremo meno scene di combattimenti nella sesta stagione. Ma posso assicurare che ci saranno più momenti che spezzeranno il cuore", ha concluso Joe Henderson.

