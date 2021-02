Lovecraft Country: Una seconda stagione ci sarà? Gli aggiornamenti da HBO

News Serie TV

Perché la serie horror prodotta da Jordan Peele e J.J. Abrams non è stata ancora rinnovata per un nuovo ciclo di episodi? Ecco a che punto siamo.

Lovecraft Country, la serie soprannaturale di HBO prodotta da Jordan Peele e J.J. Abrams e andata in onda anche in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, è stata sicuramente una delle novità più apprezzate del 2020. Nominata recentemente al Golde Globe nella cinquina dei migliori drama e largamente apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, tuttavia, non ha ancora ottenuto l'okay per una seconda stagione. Il silenzio di HBO al riguardo non faceva presagire nulla di buono ma finalmente Casey Bloys, il capo dei contenuti di HBO e HBO Max, ha spiegato a TVLine perché il drama horror non sia stato ancora rinnovato per un nuovo ciclo di episodi.

La trama di Lovecraft Country

In Lovecraft Country - lo ricordiamo - Jonathan Majors (When We Rise) è Atticus "Tic" Freeman, un uomo che, insieme all'amica Letitia “Leti” Dandrige (Jurnee Smollett) e allo zio George (Courtney B. Vance), decide di mettersi sulle tracce di suo padre scomparso nell'America degli anni '50, un'epoca in cui in molti stati del Sud erano in vigore le dure leggi di Jim Crow che contribuirono a sistematizzare la segregazione razziale. Il loro è un viaggio on the road estremamente pericoloso verso una destinazione, Lovecraft Country, profondamente razzista e piena di orrori e mostri che sembrano usciti dai romanzi di H.P. Lovecraft.

Lovecraft Country tornerà con una seconda stagione?

Secondo Casey Bloys, "la showrunner Misha Green e gli autori stanno cercando di capire proprio adesso come potrebbe essere la seconda stagione". La prima, ha ricordato il dirigente di HBO, era basata su un libro (l'omonimo romanzo di Matt Ruff del 2016) e quindi c'era una traccia ben precisa per la trama. "Per una serie così imponente, avere una mitologia e dei riferimenti ben precisi è davvero utile", ha precisato. La seconda stagione, invece, dovrebbe ripartire da zero; ecco perché gli autori starebbero valutando diverse idee per trovare la migliore. Casey Bloys, dunque, non esclude che la serie potrebbe tornare: "Ma vogliamo essere davvero sicuri che ci sia una storia che ci convinca. Sono molto fiducioso che Misha creerà una storia convincente", ha concluso.