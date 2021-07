Lovecraft Country non avrà una seconda stagione: HBO cancella la serie

News Serie TV

La serie horror prodotta da Jordan Peele e J.J. Abrams non tornerà con nuovi episodi nonostante la showrunner avesse già un piano preciso: ecco qual era.

Non sono bastate le decine di recensioni positive e i pareri entusiastici dei critici a salvare Lovecraft Country. La serie soprannaturale di HBO prodotta da Jordan Peele e J.J. Abrams - disponibile anche in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW - è stata cancellata da HBO dopo una sola stagione. Il progetto di un secondo ciclo di episodi, che pure era stato già delineato dalla showrunner Misha Green, evidentemente non ha convinto la rete via cavo americana.

La trama di Lovecraft Country

La prima stagione di Lovecraft Country, basata sul romanzo del 2016 di Matt Ruff, era ambientata negli anni '50 e seguiva Atticus "Tic" Freeman (Jonathan Majors), un uomo che insieme all'amica Letitia “Leti” Dandrige (Jurnee Smollett) e allo zio George (Courtney B. Vance), decideva di mettersi sulle tracce di suo padre scomparso in un'epoca in cui in molti stati del Sud erano in vigore le dure leggi di Jim Crow che contribuirono a sistematizzare la segregazione razziale in America. Lungo la strada i tre si imbattevano in mostri e orrori che sembravano usciti dai romanzi di H.P. Lovecraft.

Lovecraft Country cancellata: Le motivazioni di HBO

"Non andremo avanti con una seconda stagione di Lovecraft Country" , ha fatto sapere HBO tramite un comunicato. "Siamo grati per la dedizione e l'abilità artistica del talentuoso cast e della troupe, e a Misha Green, che ha realizzato questa serie rivoluzionaria. E ai fan, grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio". C'è da dire che qualche mese fa era stato proprio il capo dei contenuti di HBO Casey Bloys a dimostrarsi cautamente ottimista circa il rinnovo della serie. "Vogliamo essere davvero sicuri che ci sia una storia che ci convinca. Sono molto fiducioso che Misha creerà una storia convincente", aveva dichiarato. Bisogna dedurre, quindi, che il progetto di Misha Green - una storia originale che non traeva più spunto dal romanzo di Matt Ruff che ha ispirato la prima stagione - non è piaciuto alla rete.

Cosa sarebbe successo nella seconda stagione di Lovecraft Country? Il progetto della showrunner

Dopo il comunicato di HBO, Green ha condiviso su Twitter qualche anticipazione su come sarebbe stata la seconda stagione di Lovecraft Country. Si sarebbe intitolata Lovecraft Country: Supremacy e sarebbe stata ambientata in un'America completamente reimmaginata, una zona chiamata "Stati Sovrani d'America". Nella mappa condivisa dalla showrunner si vedono gli attuali Stati Uniti divisi in quattro zone distinte: la Nuova Repubblica dei neri a sud, il Jefferson Commonwealth a nord-est e le Whitelands nel mezzo, con le Nazioni Tribali del West che dominano la metà occidentale della nazione.

A taste of the Season 2 Bible. Wish we could have brought you #LovecraftCountry: Supremacy. Thank you to everyone who watched and engaged. 🖤✊🏾 #noconfederate pic.twitter.com/BONbSfbjWg — Misha Green (@MishaGreen) July 3, 2021

Nella seconda stagione ci sarebbero stati gli zombi

Successivamente, Green ha spiegato esattamente come sarebbero state le Whitelands. "Un territorio completamente invaso dagli zombi, la maggior parte dei quali lenti, ma con anche gruppi di zombi in rapido movimento. L'incantesimo The Origin ha creato anche gli zombi. Anni dopo l'epidemia, è stato intrapreso uno sforzo congiunto per confinare gli zombi in un unico luogo nel centro dell'America. Le Whitelands ora funzionano come un pericoloso confine tra i territori del sud, dell'ovest e del nord", ha chiarito. Purtroppo non vedremo nulla di tutto ciò sullo schermo, nonostante la prima stagione abbia lasciato più di una questione in sospeso. Sicuramente Lovecraft Country ha pagato il prezzo per essere un prodotto ibrido, senza connotazioni precise e per un pubblico non generalista.