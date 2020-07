Love in the Time of Corona: Il trailer ufficiale della serie che esplora l'amore ai tempi del Coronavirus

News Serie TV

Girato interamente da remoto, il drama di quattro episodi andrà in onda il 22 e il 23 agosto su Freeform.

Quattro storie d'amore in quarantena. Quattro diverse visioni delle relazioni e della ricerca di vicinanza e connessione durante una pandemia che ha sconvolto, e sta ancora sconvolgendo, l'intero Pianeta. È quanto vedremo in Love in the Time of Corona, miniserie in quattro episodi creata da Joanna Johnson (Good Trouble) che debutterà negli Stati Uniti sulla rete via cavo Freeform in due serate evento il 22 e il 23 agosto. Annunciata lo scorso maggio e girata direttamente da remoto a casa degli stessi attori, la serie promette di offrire una visione inedita dell'amore in questi tempi difficili. Ecco l'intrigante trailer ufficiale.

Le storie di Love in the Time of Corona

Love in the Time of Corona segue le storie di diversi protagonisti durante i primi giorni di quarantena fino agli eventi che, negli Stati Uniti e anche nel resto del mondo, hanno portato all'ondata di proteste legate al movimento Black Lives Matter. Ci sono James (Leslie Odom Jr.) e Sade (Nicolette Robinson, The Affair), una coppia di sposi che ha vissuto spesso a distanza; a causa dell'emergenza, sono costretti a vivere di nuovo sotto lo stesso tetto dopo che la pandemia ha fatto perdere il lavoro a James. I coinquilini Oscar (Tommy Dorfman, Tredici) e Elle (Rainey Qualley, Mad Men) si trovano invece a chiedersi se la loro amicizia per lo più platonica possa diventare qualcosa di più. Paul (Gil Bellows, Ally McBeal) e Sarah (Rya Kihlstedt, Streghe) fingono invece di essere ancora una coppia felice per amore della figlia Sophie (Ava Bellows) tornata a casa dal collega a causa della pandemia, anche se, a sua insaputa, sono separati. Infine Nanda (L. Scott Caldwell, All Rise) è una donna testarda che non riesce a festeggiare il 50° anniversario di matrimonio con il marito perché, a causa della pandemia, lui non può lasciare la clinica di riabilitazione in cui si trova.