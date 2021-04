Love, Death + Robots Volume 2: tornano i corti animati di fantascienza di Netflix - Guarda il trailer

News Serie TV

La nuova stagione della serie antologica di corti animati sci-fi di Netflix Love, Death + Robots, patrocinata da David Fincher e Tim Miller, debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo 14 maggio. E nel 2022 arriverà anche una terza stagione.

Mettiamola giù semplice: se avete un abbonamento Netflix, e non avete mai visto Love, Death + Robots, siete dei fagiani. Perché è una delle cose più interessanti che potete vedere sulla piattaforma: quindi, che dal 14 maggio ne arrivi una seconda serie, sempre su Netflix, è una bellissima notizia.

Per chi non lo sapesse, Love, Death + Robots è una serie antologica di corti di animazione a tema fantascientifico, e dai contenuti destinati a un pubblico adulto, o comunque non di bambini.

Nata dalla collaborazione tra il Tim Miller di Deadpool e Terminator: Dark Fate e David Fincher, che sognavano di realizzare insieme il rifacimento di un celebre film animato intitolato Heavy Metal, a sua volta basato sulle storie pubblicate sull'omonima rivista, la prima stagione di Love, Death + Robots era composta da diciotto corti realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo, rappresentativi delle più diverse estetiche dell'animazione contemporanea, e di tutte le sfumature con le quali si può affronare la fantascienza: da quelli più classici a quelli improntati alla commedia, passando per distopie, horror, neo-noir, erotismo e molto altro ancora.

Love, Death + Robots Volume 2 (che è il titolo ufficiale della seconda serie di corti) vede nuovamente coinvolti Miller e Fincher come produttori, mentre alla Jennifer Yuh Nelson di Kung Fu Panda 2 e 3 è stato affidato il ruolo di supervising director. E, ancora una volta, la collezione di lavori promette di essere interessante, eterogenea e innovativa, come ci racconta anche questo trailer:

Love, Death + Robots Volume 2: il trailer ufficiale in italiano

Qui di seguito, titoli, durate e realizzatori degli otto corti che comporranno il Volume 2 di Love, Death + Robots, di cui è stato anche annunciato un Volume 3 che arriverà nel 2022.