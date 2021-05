Love, Death & Robots Volume 2: la classifica degli otto corti della seconda stagione della serie sci-fi Netflix

News Serie TV

Abbiamo visto gli otto episodi della seconda stagione dei corti animati di fantascienza di Love, Death & Robots, e li abbiamo messi in ordine per voi dal peggiore (si fa per dire) al migliore.

Già dal debutto della prima stagione Love, Death & Robots è una delle cose più interessanti che potete vedere su Netflix.

Per chi non lo sapesse, Love, Death & Robots è una serie antologica di corti di animazione a tema fantascientifico, e dai contenuti destinati a un pubblico adulto, che nasce dalla collaborazione tra il Tim Miller di Deadpool e Terminator: Dark Fate e David Fincher. Da tempo i due sognavano di realizzare insieme il rifacimento di un celebre film animato intitolato Heavy Metal, a sua volta basato sulle storie pubblicate sull'omonima rivista, e grazie a Netflix hanno trovato il modo di realizzare il loro sogno.

Dal 14 maggio sulla piattaforma è disponibile Love, Death & Robots Volume 2, seconda stagione della serie che ai diciotto episodi della prima aggiunge altri otto cortometraggi, realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo, rappresentativi delle più diverse estetiche dell'animazione contemporanea e di tutte le sfumature con le quali si può affrontare la fantascienza.

Love, Death & Robots Volume 2 vede nuovamente coinvolti Miller e Fincher come produttori, mentre alla Jennifer Yuh Nelson di Kung Fu Panda 2 e 3 è stato affidato il ruolo di supervising director.

Abbiamo visto per voi questi nuovi otto episodi di Love, Death & Robots, e li abbiamo messi in ordine per voi dal peggiore (si fa per dire, considerato il livello altissimo della serie) al migliore.

Ecco la nostra classifica:

8 - Life Hutch



Il corto è tratto da un racconto di Harlan Ellison, non esattamente un signor nessuno quando si parla di fantascienza, ma il lavoro fatto da Alex Beaty è abbastanza piatto. La storia è quello di un pilota di caccia spaziali che precipita su un pianeta, raggiunge una sorta di casa sicura piazzata lì in caso di necessità, ma si ritrova a lottare per la vita contro un robot malfunzionante che lo classifica come intruso. Elementare nello svolgimento e nell'animazione, non c'è suspense, e anche in versione CGI Michael B. Jordan, che ha prestato il volto al protagonista, dimostra di avere una sola espressione.

7 - Ice



Due fratelli, uno "modificato", l'altro no, si sono trasferiti con la famiglia su un freddissimo pianeta minerario. Assieme ad altri modificati, i due fratelli si recano fuori dai confini della città per andare a vedere lo spettacolo bellissimo e pericoloso delle balene del ghiaccio. Tra tutti è forse quello più stiloso per quanto riguarda l'animazione, firmata da Robert Valley della Passion Pictures, ma la grande attenzione alla forma svuota di emozione il contenuto.

6 - All Through the House



Una gustosa storiellina di Natale da non far vedere ai bambini, scritta da Joachim Heijndermans e diretta da Elliot Dear. Due fratellini scendono le scale per sorprendere sul fatto Babbo Natale, scoprendo che non è un simpatico e rubizzo signore dalla barba bianca e dal ventre prominente, ma una sorta di Alien vomita-pacchi. Se si è stati bravi non ci sono problemi, ma se per caso uno ha fatto il cattivo?

5 - Automated Customer Service



È la versione cartoonesca e caricaturale di Life Hutch, e funziona molto ma molto meglio. Il robot domestico di una signora suburbana impazzisce e cerca di far fuori lei e il suo cagnolino, e la sua chiamata di emergenza al call center finisce per l'essere tutto un inutile pigiare di tasti di fronte ad opzioni assurde e via via più surreali. La rivolta puramente umana contro questa dittatura tecno-infomatico-capitalista è l'unica via d'uscita praticabile. Riuscito anche il tratto grottesco dell'animazione di Meat Dept. Evviva.

4 - The Tall Grass



La storia è firmata da Joe Lansdale (ma avrebbe potuto pure essere Stephen King), e funziona talmente bene da rimanere attaccata addosso anche per via dell'animazione stilizzata di Simon Otto della Axis Animation. L'unico corto del lotto, peraltro, a essere esplicitamente ambientato nel passato, a bordo di un treno a vapore dal sapore quasi Ottocentesco. Un treno che si ferma nel nulla di una prateria, e poi un passeggero troppo curioso, e strane luci che si muovono nell'erba. Un incubo gradevolissimo, notturno ed etereo.

3 - Snow in the Desert



Un misterioso albino su un pianeta rovente, cacciatori di taglie decisi a tagliargli le palle (letteralmente), una bella sconosciuta che forse non è chi dice di essere. Da un racconto di Neal Asher diretto a otto mani da Leon Berelle, Dominique Boidin, Remi Kozyra e Maxime Luere della Unit Image. Niente di straordinariamente originale e sorprendente, ma c'è una cura straordinaria dall'animazione ultrarealistica, e un notevolissimo lavoro fatto sull'atmosfera, in una storia dove la malinconia di una vita eternamente solitaria si alterna con efficacia alle esplosioni di violenza e pure all'occasionale ingresso dell'erotismo.

2 - Pop Squad



Jennifer Yuh Nelson, che poi è anche supervising director di tutta la serie, firma questo corto molto bello tratto da una storia di Paolo Bacigalupi nella quale si respira chiaramente aria di Blade Runner e di Metropolis (anche dal punto di vista estetico) ma che ha la capacità di trovare spunti e declinazioni originali. Il protagonista è uno che non ritira androidi ma bambini, in un mondo dove si è smesso per legge di generarli per garantire l'immortalità agli abitanti ricchi e adulti del mondo. Ma la vita è vivere per sempre, o donarla a qualcun altro? Si riflette sul presente e volendo c'è margine per una leggera commozione.

1 - The Drowned Giant



Per mettere in scena un racconto di sua maestà J. G. Ballard si è mosso Tim Miller in persona, co-creatore e produttore della serie assieme a David Fincher. Il modo in cui Ballard descrive le reazioni umane di fronte al ritrovamento su una spiaggia inglese di un gigante nudo e annegato, e la totale mancanza di consapevolezza dell'enormità del ritrovamento, e la banalizzazione progressiva della "novità" mettono la pelle d'oca. E Miller non si mette mai in mezzo tra la storia e lo spettatore, scegliendo uno stile animato realistico, semplice eppure raffinatissimo. Un lavoro davvero eccezionale.