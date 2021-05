Love, Death & Robots Volume 2: il trailer red band della serie di corti sci-fi di Netflix

News Serie TV

La nuova stagione della serie antologica di corti animati sci-fi di Netflix Love, Death & Robots, patrocinata da David Fincher e Tim Miller, debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo 14 maggio. Questo è il nuovissimo trailer red band: un assaggio dei contenuti più espliciti che ci aspettano.

Mancano pochissimi giorni al debutto in streaming su Netflix della seconda stagione di Love, Death & Robots, la bellissima serie antologica di corti di animazione a tema fantascientifico nata dalla collaborazione tra il Tim Miller di Deadpool e Terminator: Dark Fate e David Fincher.

Come la prima, anche questa seconda stagione di Love, Death & Robots promette di essere rappresentativa delle più diverse estetiche dell'animazione contemporanea, e di tutte le sfumature con le quali si può affronare la fantascienza: da quelli più classici a quelli improntati alla commedia, passando per distopie, horror, neo-noir, erotismo e molto altro ancora. Quel che è certo è che, pur parlando di animazione, i contenuti della serie sono destinati a un pubblico abbastanza adulto, come testimonia alla perfezione questo nuovissimo trailer red band della serie, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 14 maggio.

Love, Death & Robots Volume 2: il trailer red band

Love, Death & Robots Volume 2 (che è il titolo ufficiale della seconda serie di corti) vede nuovamente coinvolti Miller e Fincher come produttori, mentre alla Jennifer Yuh Nelson di Kung Fu Panda 2 e 3 è stato affidato il ruolo di supervising director.

Qui di seguito, titoli, durate e realizzatori degli otto corti che comporranno il Volume 2 di Love, Death & Robots, di cui è stato anche annunciato un Volume 3 che arriverà nel 2022.