Lost in Space rinnovata per una terza e ultima stagione

La serie tv tornerà nel 2021. Netflix assicura: sarà un finale epico.

Un pericolo dopo l'altro, la ricerca di un nuovo paradiso dove ricominciare da zero sta per concludersi per la famiglia Robinson, ci auguriamo positivamente. Lost in Space, la serie di fantascienza basata sull'omonimo show degli anni '60, è stata rinnovata da Netflix per una terza e ultima stagione, disponibile in streaming nel 2021. Lo annuncia lo showrunner Zack Estrin, rivelando che l'intenzione dei produttori è sempre stata quella di concludere il racconto a queste condizioni.

La fine di Lost in Space: Il comunicato di Zack Estrin

"Fin dall'inizio, abbiamo visto questa particolare storia dei Robinson come una trilogia" ha spiegato Estrin, che nel frattempo ha firmato un nuovo accordo con Netflix per lo sviluppo di altre serie tv. "Vale anche la pena notare che, con tutto quello che questi personaggi passano cercando di sopravvivere a ogni episodio, se qualcuno merita di riprendere fiato prima della prossima missione, sono Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West, la Dott.ssa Smith... e Robot. E, naturalmente, la gallina Debbie. Quindi, mentre questo capitolo di Lost in Space giunge a una conclusione entusiasmante, sono felicissimo di continuare a esplorare nuove storie con i miei amici a Netflix, e per tutte le incredibili possibilità che ci attendono".

La promessa di Netflix

I fan devono ritenersi fortunati: non sono state molte le serie Netflix che di recente hanno avuto l'opportunità di concludere le proprie storie. Mentre solo nelle ultime settimane sono state cancellate AJ and the Queen, Daybreak, Insatiable, Soundtrack e Spinning Out, parlando della chiusura di Lost in Spade, Ted Biaselli, a capo della divisione serie originali, ha assicurato che la creazione di Matt Sazama e Burk Sharpless avrà un "finale epico", aggiungendo: "Non vediamo l'ora che il nostro pubblico veda dove ci porterà la stagione 3".