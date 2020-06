Looney Tunes: La nuova versione toglie il fucile a Taddeo

News Serie TV

Il famoso cartone animato torna in tv, con una nuova versione senza armi da fuoco.

Non sappiamo se nella nuova versione di Looney Tunes in preparazione a HBO Max il cacciatore Taddeo avrà ancora la sua erre moscia ma è certo che non lo vedremo più imbracciare il suo fidato fucile. Lo ha rivelato lo showrunner e produttore esecutivo Peter Browngardt al New York Times, spiegando che si è deciso di apportare alcune modifiche alle originarie idee del celebre cartone animato in risposta alle storie di violenza armata che troppo di frequente si sentono negli Stati Uniti.

Looney Tunes Cartoons sarà una delle prossime produzioni originali nel nuovo servizio di video in streaming di WarnerMedia, lanciato negli USA lo scorso 27 maggio. Contrariamente alla versione in onda tra gli anni '30 e '60, la nuova serie ritrarrà Elmer Fudd (com'è conosciuto Taddeo oltreoceano) e il pistolero Yosemite Sam, un altro storico nemico di Bugs Bunny, senza le loro armi da fuoco, ma eventualmente con altri tipi di strumenti di battaglia, come una falce nel caso di Fudd. Nonostante simili cambiamenti necessari per riflettere la sensibilità moderna, Browngardt ha assicurato che la violenza e il caos classici di Looney Tunes non saranno intaccati. Come? Con un sacco di dinamite, elaborate trappole esplosive e cannoni a corto raggio, oltre alle necessarie incudini, casseforti e pianoforti lasciati cadere su teste ignare.

Il revival ha dovuto affrontare anche un'altra questione che affligge i giovani e la società di oggi: il bullismo. "Stiamo attraversando questa ondata di anti-bullismo: 'Tutti devono essere amici', 'Tutti devono andare d'accordo'. Looney Tunes ne è praticamente l'antitesi. Riguarda due personaggi in conflitto che a volte diventano piuttosto violenti". In che modo è stato trovato un equilibrio ci sarà tempo di scoprirlo, giacché sono ben 80 gli episodi ordinati da HBO Max. L'idea è stata comunque quella di raccontare storie adatte soprattutto per il pubblico di oggi. Tuttavia, storie ancora semplici, piene di gag e visivamente vibranti come nella tradizione della serie.