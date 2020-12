Locke & Key rinnovata per una terza stagione prima dell'arrivo in tv della seconda

News Serie TV

La serie horror soprannaturale tornerà su Netflix nel 2021.

In attesa della seconda stagione, prevista nel 2021, Netflix ha una grande notizia per i fan di Locke & Key: la serie horror soprannaturale basata sull'acclamato fumetto omonimo di Joe Hill è stata già rinnovata per un ulteriore, terzo ciclo di episodi.

I produttori esecutivi "Carlton Cuse e Meredith Averill hanno costruito un mondo incredibile in Locke & Key e siamo felicissimi di avere i Locke ancora con noi per una terza stagione", ha affermato Brian Wright di Netflix in un comunicato. Cuse ha aggiunto: "Abbiamo in serbo delle avventure incredibili per la famiglia Locke nella terza stagione e non potremmo essere più entusiasti di continuare a raccontare la nostra storia con i nostri grandi partner di Netflix".

Le riprese della stagione 2 termineranno questo mese. Sappiamo che in questi episodi incontreremo un nuovo personaggio, un carismatico e misterioso nuovo insegnante di Storia alla Matheson Academy, interpretato dall'attore di Lie to Me Brendan Hines. Aaron Ashmore e Hallea Jones riprenderanno invece i ruoli di Duncan Locke, lo zio dei ragazzi, e Eden Hawkins, l’ex cattiva ragazza trasformata in demone alla fine del ciclo inaugurale, questa volta a tempo pieno.