Lo straordinario mondo di Zoey salvata da Roku: È vicino l'accordo per un film conclusivo

La serie, cancellata da NBC dopo due stagioni, potrebbe aver trovato una nuova casa: ecco cosa sappiamo.

Quelle cantata da Zoey nel finale della seconda de Lo straordinario mondo di Zoey potrebbe non essere stata l'ultima canzone, dopotutto. I media americani riportano che la serie musicale - cancellata prematuramente da NBC lo scorso giugno dopo due stagioni - potrebbe aver trovato una nuova casa, come auspicato nelle ultime settimane dai membri del cast e dall'ideatore e showrunner Austin Winsberg. La casa di produzione della serie, Lionsgate TV, sarebbe attualmente in una fase avanzata delle trattative con il servizio di video in streaming Roku per portare in tv, in streaming in occasione delle prossime vacanze di Natale, un film di due ore che consentirebbe almeno di chiudere le storie rimaste in sospeso nel finale della seconda stagione.

Roku salva Lo straordinario mondo di Zoey dopo la cancellazione

Subito dopo la cancellazione parte di NBC in molti guardavano con favore a Peacock, il servizio di video in streaming di NBCUniversal, nella speranza che entrasse in gioco per salvare la serie. La terza stagione, infatti, aveva appassionato solo 1,8 milioni di spettatori ogni settimana su NBC, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.3, numeri assai deludenti che hanno fatto scivolare il dramedy al dodicesimo posto tra i 14 drama più visti della rete. Fallite le trattative con Peacock, Lionsgate non si è data per vinta e ha avviato una massiccia campagna per portare avanti la storia. Oggi non ha ancora confermato ufficialmente le trattative in corso con Roku ma abbiamo ragione di credere a siti autorevoli come TVLine e Entertainment Weekly che riportano la notizia.

La serie con Jane Levy torna con un film tv (e forse anche di più)

Tutti i membri del cast principale, compresi ovviamente i protagonisti Jane Levy e Skylar Astin, dovrebbero tornare nel nuovo progetto ma attualmente sarebbero anche in fase di finalizzazione dei nuovi accordi con le star. Deadline si spinge oltre affermando che se il film sarà un successo, Roku potrebbe essere disponibile a ordinare un'altra stagione della serie. Ma per ora si tratta soltanto di speculazioni. Per i produttori, il creatore - che aveva lanciato la campagna social #saveZoeysPlaylist invitando i fan a farsi sentire - e il cast sarebbe già un successo risolvere il cliffhanger del finale della scorsa stagione durante il quale Max (Astin) si è reso conto di avere in qualche modo assorbito i "poteri" di Zoey (Levy) e di riuscire ad ascoltare pensieri e desideri degli altri attraverso le canzoni. "In questo momento mi rifiuto di credere che la serie sia morta. C'è troppo amore e buona volontà e i fan sono incredibili. Stare qui è ciò di cui ho bisogno ora. Credo che possiamo avere una reale possibilità da qualche altra parte. Ma più supporto i fan riescono a offrirci, meglio è", aveva scritto su Twitter Winsberg. Ancora una volta, quindi, la determinazione dei fan potrebbe aver avuto la meglio.

In Italia Lo straordinario mondo di Zoey è disponibile in streaming su RaiPlay.