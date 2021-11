Lo straordinario mondo di Zoey: Il trailer ufficiale del film natalizio in arrivo su Roku

News Serie TV

Zoey’s Extraordinary Christmas sarà disponibile su Roku Channel, negli Stati Uniti, il 1° dicembre.

Zoey, la protagonista de Lo straordinario mondo di Zoey interpretata da Jane Levy, è determinata a salvare il Natale nel trailer ufficiale di Zoey’s Extraordinary Christmas, il film delle feste che arriverà negli Stati Uniti il 1° dicembre su Roku, il servizio di video in streaming che ha salvato la serie che era stata cancellata da NBC.

La trama e il cast di Zoey’s Extraordinary Christmas

Riprendendo dopo gli eventi del cliffhanger del finale della seconda stagione, il lungometraggio segue Zoey durante la sua prima vacanza senza il suo amato papà mentre tenta di creare un Natale magico per la sua famiglia, proprio come quelli che faceva Mitch. (Zoey e Max erano finiti finalmente insieme ma Max aveva capito di aver acquisito in qualche modo i "poteri" di Zoey e di poter ascoltare i pensieri delle persone attraverso le canzoni). Oltre a Jane Levy torneranno anche gli altri membri del cast: Skylar Astin, Alex Newell, John Clarence Stewart, Andrew Leeds, Alice Lee, Michael Thomas Grant, Kapil Talwalkar, David St. Louis, Mary Steenburgen, Peter Gallagher e Bernadette Peters. Torneranno anche la coreografa Mandy Moore, che ha vinto un Emmy per il suo lavoro nella serie e il regista Richard Shepard che aveva diretto l'episodio pilota della serie.

Naturalmente il film sarà caratterizzato da canzoni natalizie come It’s the Most Wonderful Time of the Year. "Sono estremamente grato a Roku Channel per averci aiutato a far cantare di nuovo Zoey", aveva dichiarato il creatore della serie Austin Winsberg nell'annunciare il film. "Non riesco a pensare a un momento più appropriato delle vacanze per ascoltare la canzone del cuore. E Zoey's Extraordinary Christmas sarà un'opportunità per offrire ai fan e ai nuovi spettatori la possibilità di battere i piedi e iniziare le vacanze col buonumore. La serie ha sempre parlato di empatia, compassione e trionfo dello spirito umano. Roku ha sicuramente sollevato il mio e spero che il nostro film possa avere lo stesso effetto sugli spettatori".

Non sappiamo quando e se arriverà anche in Italia il film ma intanto chi volesse recuperare la serie la trova in streaming su RaiPlay.