Lo straordinario mondo di Zoey 2: Oscar Nuñez sarà il terapista di...

Il veterano di The Office ha ottenuto un ruolo ricorrente nei prossimi episodi del dramedy musicale di NBC.

C'è una new entry nel cast della seconda stagione de Lo straordinario mondo di Zoey, il dramedy musicale di NBC con Jane Levy nei panni di una ragazza che sente i pensieri di chi la circonda sotto forma di canzoni pop. L'attore di The Office Oscar Nuñez ha firmato per un ruolo ricorrente nei prossimi episodi. Non un ruolo qualsiasi ma quello del dottor Tesoro, il terapista che aiuterà la protagonista Zoey.

Lo straordinario mondo di Zoey 2: I dettagli sul ruolo di Oscar Nunez

Il personaggio di Nunez è descritto come un uomo caloroso ma leggermente sarcastico che aiuterà Zoey a superare il suo dolore e a gestire i suoi poteri e le sue relazioni. Per una volta, anticipa TVLine, Zoey sarà in grado di parlare a qualcuno delle sue abilità speciali senza conseguenze. "Si renderà conto che forse ha bisogno di più aiuto di quanto pensasse, e questo la manderà in terapia", ha spiegato lo showrunner Austin Winsberg a TVLine, aggiungendo che il dottor Tesoro "innescherà un'importante storyline" che sarà il fulcro di un intero episodio.

Negli Stati Uniti Lo straordinario mondo di Zoey (titolo originale Zoey’s Extraordinary Playlist) è arrivata attualmente al nono episodio della seconda stagione mentre in Italia la prima stagione della serie è disponibile in streaming su RaiPlay.