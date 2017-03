Lo spin-off prequel di The Big Bang Theory: Trovato il piccolo Sheldon

Il progetto di uno spin-off prequel di The Big Bang Theory incentrato sull'infanzia di Sheldon Cooper è ufficialmente in sviluppo a CBS! Lo suggerisce il fatto che il network abbia ingaggiato il giovane attore di Big Little Lies Iain Armitage per il ruolo reso celebre nella sua versione adulta dal pluripremiato Jim Parsons.

Come se la notizia non fosse sufficientemente deliziosa, Zoe Perry, la figlia di Laurie Metcalf, ovvero l'attrice che nella sitcom di successo veste i panni di Mary Cooper, la mamma di Sheldon, è stata ingaggiata per interpretare la versione più giovane del personaggio.

Il progetto, di cui CBS non ha ancora ordinato il pilota, racconterà i non facili anni della crescita del futuro fisico teorico in Texas con la sua famiglia. Parsons ne è coinvolto in qualità di produttore esecutivo, accanto all'ideatore di The Big Bang Theory Chuck Lorre e allo showrunner Steve Molaro.