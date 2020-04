Lo spin-off di Arrow sarà ordinato? La risposta di Katie Cassidy

News Serie TV

La potenziale serie riporta sullo schermo Mia Smoak, Laurel Lance e Dinah Drake.

Delle diciassette serie in onda su The CW, tredici sono state già rinnovate e tre si sono o stanno per concludersi definitivamente. Arrow è una di queste ultime. Nell'ottica in cui la rete americana vorrà mantenere lo stesso equilibrio nella stagione televisiva 2020-21, come suggerisce l'ordine delle nuove Superman & Lois e Walker, molti si sono chiesti se gli ultimi posti rimasti saranno assegnati a Katy Keene, l'unica serie non ancora rinnovata, e a una delle altre novità delle quali era stato ordinato il pilota. Come Green Arrow and the Canaries, lo spin-off di Arrow, che in una situazione nella quale tutto si è fermato a causa dell'emergenza Coronavirus sembrerebbe avvantaggiata dal fatto di avere un backdoor pilot già pronto. Tuttavia, è plausibile un palinsesto in cui ben 7 serie tv (oltre il 40% dell'offerta) saranno ambientate nell'Universo DC? Delle sensazioni sul destino dello spin-off TV Line ha parlato con la star Katie Cassidy.

Le dichiarazioni di Katie Cassidy

"Onestamente, non lo so" ha detto l'attrice, che in Green Arrow and the Canaries riprende il ruolo di Laurel Lance, affiancata dalle altre protagoniste Katherine McNamara (Mia Smoak) e Juliana Harkavy (Dinah Drake). "Sono una persona molto positiva, quindi sono fiduciosa che andremo avanti" con la serie. "Se c'è un momento per uno show tutto al femminile con tre protagoniste toste, è questo", ha aggiunto con una risata. "Quindi non sono preoccupata, mi sento abbastanza ottimista". Tuttavia, i numeri potrebbero non essere dalla loro parte. Arrow ha concluso la sua corsa lunga otto stagioni con una media di 838,000 spettatori e lo 0.3 di rating nel target demografico 18-49, in calo rispettivamente del 22 e 11 percento rispetto al ciclo precedente, ma non come la peggiore tra le serie DC in onda su The CW.

Green Arrow and the Canaries: La trama dello spin-off

Ambientato a Star City nell'anno 2040, lo spin-off ripropone Mia Queen come una giovane donna la quale ha tutto quello che avrebbe potuto desiderare. Tuttavia, quando Laurel e Dinah si ripresentano improvvisamente nella sua vita, le cose prendono una piega scioccante e il mondo perfetto di Mia viene sconvolto. Le Canarine sono sulle tracce di una vittima di rapimento che ha legami diretti con lei e hanno bisogno del suo aiuto. Consapevole che ciò cambierà ogni cosa, Mia non può fare a meno di essere un'eroina, e lei, Laurel e Dinah tornano nuovamente nei loro costumi per salvare la città.