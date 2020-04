Lo speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt su Netflix a maggio: Il primo trailer e le foto

News Serie TV

Si intitolerà Kimmy vs. il Reverendo e saranno gli spettatori a decidere come finirà.

È arrivato il momento di dire addio, per davvero, all'inarrestabile Kimmy. Quasi un anno dopo l'annuncio di uno speciale interattivo per concludere in bellezza Unbreakable Kimmy Schmidt, Netflix ha fatto sapere che sarà disponibile in streaming il prossimo 12 maggio mostrando le foto e il primo trailer.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend — an all-new interactive special premieres May 12



Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakow­ski, Carol Kane, and Jon Hamm return — plus Daniel Radcliffe joins in on the fun as you get to decide how the story ends! pic.twitter.com/HU2tjF8xY2 — See What's Next (@seewhatsnext) April 15, 2020

Kimmy vs. il Reverendo: La trama dello speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt

Nella nuova avventura di Kimmy (Ellie Kemper), il destino dell'incontenibile protagonista sarà nelle mani degli spettatori che dovranno decidere, per esempio, se dovrà convolare a nozze o iniziare accidentalmente una guerra contro i robot. In questo ultimo episodio speciale tutto partirà con Kimmy che cercherà di sventare un malvagio piano del Reverendo (Jon Hamm). Ci riuscirà? Tutto dipenderà dalle scelte di chi guarda.

Il cast

Oltre a Ellie Kemper e Jon Hamm, nello speciale interattivo rivedremo Tituss Burgess, Jane Krakowski, e Carol Kane rispettivamente nei ruoli di Titus, Lillian e Jacqueline. Ci saranno anche Sara Chase, Lauren Adams, Sol Miranda, Amy Sedaris, Michael Carlsen, Fred Armisen, Chris Parnell, Jack McBrayer, Johnny Knoxville e una guest star d'eccezione: Daniel Radcliffe nel ruolo di un improbabile principe, Frederick Windsor, dodicesimo nella linea di successione al trono britannico. "Frederick ha avuto una vita piuttosto riguardata quindi è ingenuo ma di buon cuore", ha detto Radcliffe del suo personaggio a Entertrainment Weekly.

Come si costruisce uno speciale interattivo

Per Netflix si tratta del secondo esperimento di speciale interattivo dopo Black Mirror: Bandersnatch. "I fan potranno compiere delle scelte per conto dei nostri personaggi, intraprendendo diversi percorsi narrativi con - ovviamente - diversi momenti esilaranti", aveva spiegato la creatrice Tina Fey. "Penso sia perfetto per la nostra serie e credo sarà un ottimo modo per concluderla ufficialmente". Gli attori hanno confessato a Entertainment Weekly di aver incontrato diverse difficoltà a girarlo. "È una cosa diversa da tutte quelle che ho fatto prima d'ora. È stato difficile tenere traccia di tutto mentre lo giravamo", ha detto Ellie Kemper. Nel finale della quarta stagione avevamo visto Kimmy finamente realizzare il suo sogno riuscendo a pubblicare con successo i suoi libri per bambini. In questo speciale la protagonista sconfiggerà definitivamente i propri demoni arrivando allo scontro finale con il malvagio Reverendo. "È arrabbiata, non solo con lui, ma come molte donne dell'era #MeToo lo sono da molto tempo. Mi è sembrato super catartico", ha concluso Kemper.

In attesa del 12 maggio quando (solo se faremo le scelte giuste) ci sarà un lieto fine per Kimmy, ecco le prime foto dello speciale interattivo rilasciate da Netflix.