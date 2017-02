Liv Tyler raggiunge Kit Harington in Gunpowder

Gunpowder, casomai ve lo foste perso, è la nuova miniserie di BBC incentrata sul famoso cospiratore inglese Guy Fawkes con protagonista l'amata star de Il Trono di Spade Kit Harington. È di queste ore la notizia che nei tre episodi appena ordinati reciteranno anche la star di The Leftovers Liv Tyler, Mark Gatiss (Sherlock) e Peter Mullan (Top of the Lake).

Ambientata nel 1605, Gunpowder racconta il tentativo di Fawkes e di un gruppo di cospiratori cattolici inglesi di assassinare con un'esplosione Re Giacomo I d'Inghilterra e tutti i membri del parlamento inglese riuniti nella Camera dei Lord. Un complotto, noto come la Congiura delle Polveri, destinato a restituire la corona a un cattolico, ma sventato dalle autorità dopo che degli esplosivi furono avvistati nei pressi del Palazzo di Westminster.

Mentre Harington interpreterà il suo discendente diretto Robert Catesby, la mente dietro l'operazione, Tyler ha ottenuto il ruolo di sua cugina Anne Vaux. Gatiss sarà Robert Cecil, spia e capo del servizio segreto per Giacomo I, incaricato di dare la caccia e torturare le persone coinvolge nel piano sinistro. Mullan interpreterà invece il padre gesuita Garnet, contrario al re ma intenzionato a mantenere la pace.