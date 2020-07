Little Fires Everywhere: La magnetica miniserie disponibile su Amazon Prime Video doppiata in italiano

News Serie TV

È in streaming la versione doppiata in italiano del travolgente drama con Reese Witherspoon e Kerry Washington, Little Fires Everywhere.

Due donne agli antipodi, l'apparente tranquillità di un sobborgo americano negli anni '90 e dei segreti che arriveranno ad incendiare gli animi e non solo. Sono queste le premesse di Little Fires Everywhere, miniserie Hulu disponibile in Italia in streaming su Amazon Prime Video, da oggi anche con il doppiaggio italiano. Con una storia intrigante e toccante che fa riflettere su temi importanti quali la maternità, il razzismo e la diversità di vedute e con due grandi interpreti quali Reese Witherspoon e Kerry Washington, questa miniserie si candida a diventare già un cult.

Little Fires Everywhere: La trama

Basata sul caso letterario Tanti piccoli fuochi di Celeste Ng e creata da Liz Tigelaar, Little Fires Everywhere racconta in otto episodi la storia di Elena Richardson (Witherspoon), casalinga tradizionalista e madre di quattro figli, che affitta una casa nel suo tranquillo quartiere all'enigmatica artista Mia Warren (Washington) e alla figlia adolescente Pearl (Lexi Underwood). Le due donne, sebbene molto diverse, in un primo momento vanno d'accordo. Gli animi si infiammano, però, quando si viene a sapere che la migliore amica di Elena è in causa per l'ottenimento della custodia di un bambino contro la madre naturale, una vicenda che Mia prende sul personale. Nel tentativo di scoprire di più, Elena si ritrova ad affrontare Mia soprattutto quando scopre un segreto che quest'ultima ha tenuto nascosto per anni ma che continua a perseguitarla.

Il cast

Oltre alle talentuose protagoniste (che sono anche produttrici esecutive della miniserie), nel cast stellare di Little Fires Everywhere ci sono: Joshua Jackson (The Affair), Rosemarie DeWitt (L'ultimo Tycoon), Geoff Stults (Il risolutore), le star di Life Unexpected Britt Robertson, Kristoffer Polaha, Austin Basis e Reggie Austin, Jesse Williams (Grey's Anatomy), AnnaSophia Robb (The Carrie Diaries), Jaime Ray Newman (The Punisher), Byron Mann (Wu Assassins) e Jade Pettyjohn (School of Rock), solo per ricordarne alcuni.

Lo spettacolare trailer ufficiale trasmette tutta la forza di Little Fires Everywhere: una storia intensa che, andando ben oltre la rivalità tra donne, fa riflettere sulla forza della maternità e i pericoli che si nascondono dietro perbenismo e convenzioni.